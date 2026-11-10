El acordeonista fue hallado sin vida en su estudio de grabación de Santa Fe. Había dejado la banda este año tras más de cinco décadas.

El músico Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años en Santa Fe. Según las pericias policiales, se quitó la vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en barrio Candioti Norte. El hallazgo se produjo por la tarde en un domicilio que funcionaba como estudio.

La muerte del acordeonista impactó en la escena de la música tropical santafesina y en el público que siguió la trayectoria del grupo durante décadas. Camino fue una de las figuras centrales de la banda más identificada con la cumbia santafesina, tanto por su rol como fundador como por su presencia sostenida en el repertorio popular. La noticia también reabrió la atención sobre su reciente salida del conjunto.

Salida del grupo

Este año, Marcos Camino había anunciado su alejamiento de Los Palmeras por motivos de salud, según declaró él mismo. La decisión se produjo un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, en un contexto que marcó la ruptura de la sociedad artística que sostuvo al grupo durante años. Ese proceso dejó expuesto el cierre de una etapa para una formación que tuvo continuidad durante más de cinco décadas.

Una trayectoria de más de 50 años

Durante más de medio siglo, Camino integró la banda y aportó el acordeón a los principales éxitos de la cumbia santafesina. Su participación fue determinante en la consolidación de Los Palmeras como uno de los nombres más reconocidos del género en Argentina. Por ese recorrido, fue considerado una referencia para generaciones de músicos y seguidores de la movida tropical.

La muerte de Marcos Camino deja abierta la revisión de una trayectoria estrechamente ligada a la historia del grupo y a la expansión de la cumbia santafesina fuera de Santa Fe. Hasta el momento, la información disponible indica que el cuerpo fue hallado en su estudio de grabación y que las pericias policiales apuntan a un suicidio. La evolución del caso dependerá de las actuaciones oficiales que continúen en Santa Fe.