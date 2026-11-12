La muerte de Marcos Camino generó conmoción en Santa Fe y en el ámbito de la música tropical. Integrante histórico de Los Palmeras, su acordeón y su estilo quedaron asociados a la identidad del grupo y a la difusión de la cumbia durante décadas junto a Rubén "Cacho" Deicas y el resto de la banda.

Tras conocerse el fallecimiento, familiares, amigos, colegas y admiradores se reunieron para acompañar el último adiós. La ceremonia se realizó en El Molino, Fábrica Cultural, donde distintas figuras vinculadas con la música y la cultura santafesina se acercaron para rendirle homenaje. La despedida reunió a quienes compartieron su trayectoria artística y a seguidores del conjunto.

Testimonios del entorno Uno de los presentes fue Pablo López, actual vocalista de Los Palmeras, quien expresó el impacto de la pérdida y destacó la importancia de despedirlo como merecía: "Se merece una excelente despedida. Era una persona increíble. Nos golpeó mucho y nos dejó con mucha tristeza". También participó la ministra de Cultura de Santa Fe, que lo recordó con palabras de afecto y señaló: "es triste porque lo vamos a extrañar un montón. Por suerte, deja una herencia genética de músicos y, además, porque era una persona maravillosa, talentosa y pulcra".

Homenaje en Colón La despedida incluyó un paso por la cancha de Colón de Santa Fe, club del que Camino era hincha. El coche fúnebre llegó a El Molino cerca de las 17 y, alrededor de las 17:30, partió rumbo al estadio, donde recibió un homenaje antes de continuar su recorrido hacia su última morada. Ese tramo del cortejo vinculó dos de sus referencias más visibles: la música y el fútbol.

Hallazgo del cuerpo El cuerpo fue hallado el martes 10 de noviembre, cerca de las 17, en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe. En ese lugar funcionaba el espacio de trabajo del artista. La noticia provocó un fuerte impacto entre sus allegados y en el ambiente artístico, que despide a uno de los referentes de la cumbia santafesina. Su trayectoria quedó ligada a la historia de la música popular argentina y al desarrollo de Los Palmeras.