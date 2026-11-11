El canal analiza un último programa para cerrar la etapa de Mirtha Legrand. La definición dependerá de su estado de salud y de la grilla de fin de año.

Mirtha Legrand atraviesa un momento de definición en su vínculo con El Trece, que evalúa un posible programa de despedida antes de que termine 2024. Según lo trascendido, la señal analiza un cierre especial para una trayectoria de 58 años al frente de sus almuerzos, en un contexto en el que su retorno a la televisión aparece cada vez más lejano. El factor que condiciona la decisión es su estado de salud, de acuerdo con la información difundida.

Un especial en evaluación En el canal circula la idea de realizar una emisión con invitados destacados como homenaje final a la conductora. Por ahora, la propuesta sigue en estudio y no se informaron detalles sobre el formato ni sobre una fecha posible. La versión también señala que el objetivo sería darle un cierre a una de las presencias más prolongadas de la pantalla argentina, aunque la realización dependerá de la evolución de su salud.

Otro proyecto en carpeta Además del eventual adiós televisivo, en El Trece también se analiza una fiesta por los 100 años de la conductora. Esa iniciativa, según la misma información, también quedaría sujeta a cómo evolucione su estado general. En ambos casos, la definición no está cerrada y depende de variables personales y de producción que todavía no fueron precisadas públicamente.

Cambios en la grilla Mientras se define ese escenario, la programación del canal ya tiene modificaciones. La Noche de Mirtha del sábado 14 de noviembre saldrá a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual. Ese corrimiento deja libre la franja de las 21.30, que será ocupada por Todo Sigue Igual, el nuevo ciclo que conducirán Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

La agenda del domingo También quedó grabada una nueva edición de Almorzando con Juana, que se emitirá el 15 de noviembre. En ese programa participarán Nazarena Vélez, El Rulo y Topa. Con esa programación, El Trece mantiene en pantalla la franja de los almuerzos mientras sigue pendiente la definición sobre el futuro televisivo de Mirtha Legrand.