El exdiputado habló tras la difusión de un video con Candela Arizaga en Madrid . Sostuvo que no se violó ninguna medida porque no rige en el exterior.

Facundo Moyano quedó nuevamente en el centro de la escena después de la difusión de un video en el que aparece junto a Candela Arizaga en Madrid. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda y muestran a ambos sentados en la misma mesa y conversando en un bar o restaurante de España. La repercusión se vinculó con la versión de que existía una restricción perimetral entre ambos, según la información que acompañó la publicación.

El episodio se conoció además después de publicaciones previas de Arizaga contra Moyano. En uno de esos posteos, la modelo cuestionó al sindicalista y mencionó una supuesta grabación realizada sin su consentimiento, además de acusarlo de haber mentido a su familia y a los medios. Ese contexto amplificó la atención sobre el video difundido desde Madrid.

La explicación del exdiputado Tras la viralización de las imágenes, Moyano se comunicó con Moria Casán, quien relató parte del intercambio en televisión. La conductora señaló que el sindicalista está buscando “un tiempo y todo lo que sea bueno” y que tiene “muchas cosas para decir”. También indicó que el dirigente le transmitió una fuerte crítica sobre el tratamiento judicial del caso.

Consultado por el encuentro en Madrid, Moyano sostuvo: “No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”. En otro tramo que Moria Casán atribuyó a esa conversación, el sindicalista habría dicho: “La Justicia se cag... de risa de nosotros”. Esa frase no fue presentada como una confirmación independiente, sino como el relato de la conductora sobre lo que le habría expresado el exdiputado.

Por el momento, el caso sigue instalado en programas de espectáculos y en redes sociales a partir de la difusión del video y de las declaraciones posteriores. El dato central que queda en discusión es el alcance territorial de la medida mencionada y la interpretación que hizo Moyano sobre su vigencia fuera de Argentina. La evolución del tema dependerá de si surgen nuevas precisiones judiciales o nuevas declaraciones de las partes involucradas.