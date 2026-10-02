El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa en recuperación y con seguimiento clínico. El próximo parte médico se difundirá el lunes, si no hay cambios.

El Sanatorio Mater Dei informó este viernes que Mirtha Legrand, de 99 años, continúa en proceso de recuperación para volver a su casa, tras diez días de internación por un cuadro compatible con neumopatía. El comunicado precisó que la conductora permanece en una habitación común y bajo seguimiento clínico, nutricional y kinésico. La evolución es monitoreada por el equipo médico de la institución.

Seguimiento clínico El parte señaló que Legrand continúa con kinesiología y con cuidados vinculados a la alimentación, en el marco de la recuperación iniciada durante su internación. La referencia a una habitación común indica que no permanece en terapia intensiva, aunque el texto no aportó otros indicadores clínicos ni plazos de alta. El comunicado mantuvo el formato de partes sucesivos que la institución viene difundiendo desde el inicio de la internación.

Mensaje institucional El escrito también agradeció “el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, sin añadir detalles sobre la evolución médica más allá de la recuperación en curso. La comunicación estuvo firmada por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe. En ese marco, la institución volvió a reservar la difusión de novedades para un nuevo parte, en línea con la información oficial manejada hasta ahora.

Próximo informe El texto cerró con una previsión concreta: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”. Esa actualización será la referencia disponible para seguir la evolución de la conductora y definir si se mantiene el esquema de cuidados actual o si se modifica el seguimiento. Hasta entonces, el dato vigente es que continúa internada y en recuperación en el Sanatorio Mater Dei.