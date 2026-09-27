La jornada será el domingo 27 de septiembre, con feria desde las 16 y proyecciones desde las 19:30. La entrada será libre y gratuita.

El domingo 27 de septiembre, el Centro Cultural Conte Grand y “El Umbral” cortometraje realizarán una jornada de feria y cine en el marco del mes del estudiante. La actividad está orientada a las nuevas generaciones y tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta combina circulación de público, exhibición audiovisual y un espacio de encuentro cultural en San Juan.

La feria abrirá a las 16 y las proyecciones comenzarán a las 19:30. Según la programación difundida, la iniciativa se desarrollará en una sola jornada y no requiere pago para ingresar. Ese formato permite sumar público durante la tarde y extender la actividad hacia la noche, con una oferta cultural continua.

Programación audiovisual La película invitada será “Alemania” (2023), dirigida por María Zanetti. La obra aborda la adolescencia, los deseos de libertad y los vínculos familiares, de acuerdo con la descripción incluida en la convocatoria. A esa función se sumarán cuatro cortometrajes de la ENERC: “La chica que gira” (2023), “El reino de las nubes” (2024), “El fin de las vacaciones” (2024) y “Volver a verte” (2024).

También se proyectará el cortometraje documental “MiChino” (2022), dirigido por Berny Garay Pringles. La selección reúne producciones recientes y de distintos formatos, con eje en relatos vinculados con la adolescencia, los vínculos y las experiencias de crecer. En ese sentido, la jornada apunta a articular feria y cine dentro de una misma propuesta cultural.

La organización no informó cambios de horario ni condiciones especiales de acceso más allá de la gratuidad de la entrada. Con la fecha ya definida para el 27 de septiembre, la actividad quedará concentrada entre la apertura de la feria y el inicio de las proyecciones. El dato central para seguir es que el acceso será sin costo y que la programación comenzará a las 19:30.