Pepe Ochoa dijo en Bondi Live que hay quejas por quemas de hojas en La Mary, en Punta del Este. Sostuvo que la intendencia no ve una infracción, pero vecinos impulsan firmas.

Este jueves 24 de septiembre, Pepe Ochoa afirmó en Bondi Live que vecinos de La Mary, la casa de Susana Giménez en Punta del Este, evalúan denunciarla por quemas de hojas dentro de la propiedad. Según el panelista, el reclamo se vincula con el humo que esas quemas generarían en la zona. La situación quedó planteada como un conflicto vecinal y no como una infracción judicialmente acreditada.

Ochoa sostuvo que “los vecinos denuncian un problema con la quema de hojas” y agregó que la conducta atribuida a la conductora sería considerada por ellos como una quema ilegal dentro del predio. También señaló que, según la normativa que mencionó al aire, la intendencia de Uruguay permitiría dos quemas por año, en dos épocas distintas, por lo que Susana Giménez no estaría cometiendo “ningún delito”. Esa afirmación quedó atribuida al panelista y no fue acompañada en el material por una resolución oficial.

El mismo relato indica que, pese a esa supuesta habilitación, los vecinos se quejan por el humo y buscan reunir firmas para impedir nuevas quemas dentro de la propiedad. En ese marco, el conflicto se concentra en el uso del terreno y en el alcance de las reglas municipales o departamentales aplicables en Uruguay. El material difundido no precisa si ya existe una presentación formal ante la intendencia ni qué autoridad intervendría en caso de avanzar el reclamo.

Antecedente reciente En paralelo, el texto original incorpora otra intervención pública de Susana Giménez en Por el Mundo (Telefe), durante una charla con Marley. Allí, la conductora dijo por error que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul “se casan ahora, el 19 de diciembre”. Después, según el material, advirtió la repercusión posible de su comentario y prefirió no seguir desarrollando el tema.

Ese episodio no está vinculado con el conflicto de La Mary, pero sí muestra otra exposición pública reciente de la conductora. En cuanto al reclamo por las quemas, el dato relevante es que la controversia sigue en el plano vecinal y mediático, con una supuesta intención de juntar firmas como próximo paso. El material no informa una denuncia presentada ni una sanción en curso.