El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora de 99 años permanece en habitación común y progresa en rehabilitación kinesiológica.

La conductora Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y el centro médico difundió un nuevo parte en el que indicó que “sigue evolucionando favorablemente” de su cuadro clínico. El comunicado no informó cambios de fondo respecto de la evolución diaria. Según el texto, la paciente permanece en una habitación común y avanza en su rehabilitación kinesiológica.

Parte médico El informe fue firmado por el director médico, Enrique Echagüe, quien sostuvo: “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico”. El mismo parte añadió que la conductora “continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”. El sanatorio no precisó en este comunicado una fecha de alta ni nuevos estudios complementarios.

Antecedentes recientes La internación actual supera los 10 días y se trata de la segunda hospitalización en el mes de septiembre. En esa instancia previa, Mirtha Legrand había sido internada por un cuadro de bronquitis. El nuevo parte se limita a describir una evolución favorable, sin agregar otros detalles clínicos.

Próximo informe El documento también incluyó una previsión sobre la continuidad de la información médica. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, señaló el texto firmado por Enrique Echagüe. Hasta entonces, el seguimiento queda sujeto a la evolución que comunique el sanatorio.

En paralelo, tanto desde el Sanatorio Mater Dei como desde “su familia” agradecieron “todo el cariño transmitido” hacia la presentadora durante la internación.