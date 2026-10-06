La conductora dejó el Sanatorio Mater Dei este martes a las 17. Había ingresado el 18 de septiembre por una descompensación respiratoria.

Mirtha Legrand recibió el alta este martes a las 17 del Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y continuará la recuperación en su domicilio, luego de casi tres semanas de internación.

Evolución favorable El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe, había informado que la paciente seguía “evolucionando favorablemente” y que permanecía en una habitación común mientras avanzaba en su rehabilitación kinesiológica. El mismo comunicado anticipaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”, pero el alta se adelantó tras la evaluación del equipo tratante.

Además del seguimiento kinesiológico, Legrand recibió atención de distintas especialidades durante su estadía en el sanatorio. Los controles clínicos y nutricionales formaron parte del esquema de tratamiento, con el objetivo de completar la recuperación y evitar una nueva recaída después del cuadro respiratorio que motivó su reingreso.

Antecedentes del cuadro La internación tuvo dos etapas durante septiembre. En una primera instancia, fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su casa. Sin embargo, una descompensación respiratoria obligó a su reingreso al Mater Dei el 18 de septiembre.

Desde entonces, los partes oficiales describieron una evolución sostenida. El 25 de septiembre, Echagüe informó que la conductora incrementaba su actividad física junto al equipo de kinesiología. El 30 de septiembre, confirmó la mejoría de la neumopatía y agradeció el respeto y el acompañamiento del público hacia Legrand y su entorno. El viernes 2 de octubre, un nuevo comunicado señaló que seguía “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, aunque sin precisar fecha de alta.

Impacto en la pantalla La internación modificó la programación de El Trece. La última emisión de Legrand al frente de La noche de Mirtha fue el 29 de agosto y, desde entonces, su nieta Juana Viale asumió la conducción de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos. El sábado 3 de octubre, Viale dijo en vivo que su abuela estaba “mejorando momento a momento” y que ya se encontraba en un cuarto común.

Durante la internación, la animadora recibió visitas de su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale, y su bisnieta Ámbar de Benedictis. La institución mantuvo la cautela sobre el egreso y había señalado que la decisión dependería exclusivamente de la evolución clínica de la paciente, un criterio que finalmente derivó en el alta de este martes.