Shakira asistió con su hijo mayor a un partido de la NBA en Miami. La imagen del adolescente de 13 años generó comentarios por su estatura y parecido con Gerard Piqué.

Shakira asistió junto a su hijo mayor, Milan, a un partido de la NBA en Miami entre los Miami Heat y los Detroit Pistons, y la aparición pública volvió a concentrar la atención sobre la familia. Las imágenes del adolescente de 13 años circularon de inmediato por su crecimiento físico y por el parecido que varios usuarios señalaron con su padre, Gerard Piqué. La cantante colombiana suele mantener reserva sobre su vida privada, pero cada salida pública con sus hijos vuelve a generar interés en torno a su entorno familiar.

En las fotografías difundidas desde el estadio, Milan aparece con una camiseta blanca, jeans holgados y un gorro verde con estrellas blancas. Según lo observado en esas imágenes, el joven ya supera en estatura a su madre, lo que fue uno de los puntos más comentados por los seguidores. También se destacó el parecido de sus facciones con las del exfutbolista español y empresario Gerard Piqué.





Intereses y formación artística

Más allá de esa exposición ocasional, el entorno de Milan quedó asociado en distintas oportunidades a sus intereses musicales y deportivos. La propia Shakira contó que su hijo sueña con convertirse en futbolista profesional. A la vez, toca el piano y la batería, y también escribe sus propias letras, de acuerdo con lo que la artista señaló públicamente.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, en marzo de 2024, la cantante afirmó que el joven compuso dos canciones durante el proceso de separación de sus padres. En esa conversación, destacó su facilidad para sentarse frente al piano y canalizar emociones a través de la música, y mencionó la posibilidad de que se oriente hacia la producción musical. Ese perfil ya había tenido una primera exposición pública en mayo de 2023, cuando Milan y su hermano Sasha participaron en el videoclip de Acróstico, junto a su madre.

La familia volvió a compartir una interpretación del tema en vivo en diciembre de 2025, durante uno de los recitales de Shakira en Buenos Aires. Esa presentación reforzó la visibilidad pública de los hijos de la cantante, que alternan apariciones puntuales con una exposición limitada de su vida privada. Por ahora, la última imagen relevante fue la del partido en Miami, donde el crecimiento de Milan volvió a quedar en primer plano.