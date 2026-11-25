Santiago Maratea anunció que cerrará su perfil, con más de 3,4 millones de seguidores, y que dejará la actividad de influencer. Dijo que dedicará su tiempo a un proyecto centrado en salud infantil.

Santiago Maratea anunció que eliminará su cuenta de Instagram, que construyó durante más de 10 años y reúne a más de 3,4 millones de seguidores. El anuncio lo hizo en un video que presentó como el último de esa cuenta y en el que explicó que su decisión apunta a dedicarse de lleno a una fundación. Según dijo, el proyecto estará orientado principalmente a la salud infantil.

En ese mensaje, Maratea sostuvo: “Bueno gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y es este entonces mi último video”. También afirmó: “Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer. No quiero vender más pistacho”. El propio creador de contenido aclaró que la frase puede sonar a broma, pero la vinculó con un cambio personal y profesional después de más de una década de actividad pública.

Trayectoria y cambio de etapa

Maratea recordó que abrió la cuenta cuando “ni siquiera existía la palabra influencer” y describió que, en ese período, trabajó con marcas, conoció distintos lugares y atravesó su paso a la adultez frente a una audiencia masiva. En ese repaso, señaló que expuso “aciertos”, “papelones”, “cambios”, “contradicciones”, “quilombos”, “campañas” y momentos buenos y malos. También dijo que tuvo “un trabajo muy privilegiado” y que esa etapa le dejó aprendizajes que llevará consigo.

El anuncio incluyó una aclaración explícita sobre el alcance de la decisión. “No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing de nada. Simplemente voy a eliminar mi cuenta”, dijo. Además, descartó que la medida responda a un enojo con la plataforma o a un retiro de las redes en general. “No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cancelé las redes, ni porque estoy enojado con Instagram”, afirmó.

Fundación y próximos pasos

En el mismo video, Maratea explicó que dejará de usar su alcance en redes para campañas comerciales y que quiere dedicar el resto de su vida a “generar impacto positivo” y a construir su fundación. Indicó que el proyecto ya comenzó y que la cuenta de la fundación está activa, aunque en privado. También señaló que hace meses comparte ideas con quienes integran esa iniciativa. Por eso, dijo, no transformó su perfil actual en el de la fundación.

El cierre de su cuenta no fue presentado como una consecuencia de un fracaso, sino como el final de un ciclo que, según expresó, ya cumplió su propósito. “La estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”, sostuvo. En el tramo final del video agradeció a quienes lo siguieron, lo apoyaron o lo criticaron, y cerró con una despedida que dejó planteado el inicio de una nueva etapa fuera de la lógica de los influencers.