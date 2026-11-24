Escribe: Charly Ramos





Disciplina es todo lo que se necesita para lograr una vida soñada en la música. Amantes del mundo de la música, el GRUPO IDENTIDAD se conformó en el año 2020 en plena pandemia, el grupo tenía otro nombre: “Canto Guitarrero” llevaba ese nombre ya que se mezclaban dos estilos que era el canto con la música instrumental.





PABLO ASTUDILLO integrante de este grupo, nos cuente que comienzan subiendo cover con videos hechos en casa y subiendo a la redes. Al tiempo cuando se abrió la posibilidad de que restaurantes, parrilladas y bares podían abrir con cena show comenzamos a salir a tocar, mostrando su música, recorrieron varios lugares de la provincia desde ese entonces. Fue un verdadero desafío empezar a salir a tocar fuera de nuestro departamento ya que ninguno había tenido esa experiencia. Tuvieron la posibilidad de ser teloneros de Nacho Y Daniel (ex guaraníes).





El grupo está integrado por GASTON y PABLO ASTUDILLO – DIEGO SANCHEZ y JONATHAN BARQUIEL





A mediados de 2022, cambia el nombre del grupo por “IDENTIDAD”, nombre que los caracteriza en sus raíces y así poder continuar con su estilo folclórico, pero con un sonido diferente más moderno sumando instrumentos (como batería, bajo y guitarra eléctrica) sin dejar de lado el folklore tradicional pero también tratando de llamar la atención del público más joven.





El GRUPO “IDENTIDAD”, presenta su primer álbum, que habla del porque y para que se hace música. El mismo habla de sus inicios, de la herencia, de la tradición, de sus costumbres y de su familias.





El grupo se conformó en el año 2020 en plena pandemia. Es un trabajo que nace desde lo más profundo de su historia y que refleja todo aquello que los formo y los une como grupo, donde dan su compromiso y responsabilidad que merece recorrer este camino de la música.





RAICES, primer álbum que será presentado el día 27 de noviembre del corriente año, a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con una duración estimada de 1 h y 30 minutos. Se podrá disfrutar de este primer trabajo discográfico, con canciones propias y algunos covers del folclore que invitan a cantar, a emocionarse y a reencontrarse con sus raíces.





Contacto en: Redes Sociales: Instagram: identidad.sjoficial

Consultas al Teléfono: 2644867519



