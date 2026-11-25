El actor afirmó que hoy vive al día y que no administró bien el dinero que ganó en sus años de mayor actividad. También comparó los ingresos actuales del teatro con los de otras temporadas.

El actor Matías Alé afirmó que necesita tres trabajos para llegar a fin de mes y sostuvo que hoy vive al día. Lo dijo durante su visita a Con Carmen, el programa que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, donde comparó su situación actual con los años de mayor actividad en el teatro.

En esa entrevista, Alé reconoció que en aquella etapa ganó sumas importantes de dinero, pero admitió que no supo administrarlas. Recordó el ritmo de trabajo que tenía junto con Barbieri y mencionó funciones con convocatoria alta en Tucumán, donde, según dijo, llegaban a hacer dos funciones con 1.100 personas por función. También señaló que en ese período tenía múltiples compromisos laborales.

Administración y pérdidas

El actor también dijo que llegó a tener cinco motos y tres autos, aunque con el paso del tiempo concluyó que esos bienes no le resolvían otros aspectos de su vida. Para graficarlo, mencionó su reciente internación y señaló: “Cuando me interné, el Porsche no me decía ‘te amo’”. Luego agregó: “Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.

Alé vinculó su situación actual con los cambios que, según planteó, atravesó la industria del espectáculo. Sostuvo que los montos que perciben hoy los artistas no son los mismos que en otras épocas y que eso obliga a multiplicar los compromisos laborales. “Hoy lo que ganamos todos son otros montos. Necesitamos tres trabajos para hacer lo que hacíamos antes. Hoy vivo al día y no se me caen los anillos por decirlo”, afirmó.

Un esquema de trabajo distinto

En ese tramo, Carmen Barbieri coincidió con su diagnóstico y respondió: “Cuatro trabajos... muchos”. Alé aclaró además que sus comentarios no estaban dirigidos a la política, sino a la situación que atraviesan los trabajadores del sector. “No estoy hablando de política ni nada. Hablo de la realidad que tenemos”, sostuvo.

El actor también diferenció las grandes producciones teatrales, en las que la sala ya cuenta con público asegurado, del circuito de teatros de la avenida Rivadavia, donde los elencos deben encargarse de promover las funciones. En ese contexto, recordó su participación en las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y en espectáculos que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli. Según explicó, en esos proyectos no solo había que actuar, sino también organizar la difusión y salir a buscar espectadores puerta a puerta.

La referencia de Alé deja planteado un dato sobre el presente del trabajo artístico: la necesidad de combinar más de una actividad para sostener ingresos mensuales. En su testimonio no precisó montos actuales ni fechas de contratación, pero sí describió una caída respecto de sus temporadas más exitosas y una reorganización de su actividad profesional en el presente.