La ceremonia será el 14 de octubre y distinguirá a artistas de distintos géneros. María Becerra , Lali Espósito y Tini Stoessel encabezan las nominaciones.

Los Martín Fierro de la Música 2026 se entregarán el 14 de octubre y distinguirán a artistas de distintos géneros de la escena argentina. La premiación tendrá producción general de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

Entre los nombres con mayor cantidad de nominaciones figuran María Becerra, con siete; Lali Espósito, con seis; y Tini Stoessel, con cinco. Las tres compiten en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, según la nómina difundida para la ceremonia.

Principales ternas

En Mejor Canción aparecen Cazzu por Con otra, María Becerra y Paulo Londra por Ramen para dos, Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles por Tu jardín con enanitos, y Luck Ra junto a Miranda! por Tu misterioso alguien. En Mejor Álbum están Milo J con La vida era más corta, María Becerra con Quimera, Cazzu con Latinaje, Ca7riel y Paco Amoroso con Papota y Lali con Cuando el demonio llama.

Artistas y bandas

La categoría Mejor Artista Femenina reúne a María Becerra, Ángela Leiva, Tini Stoessel, Lali, Cazzu, Natalie Pérez y Marilina Bertoldi. En Mejor Artista Masculino figuran Fito Páez, Dante Spinetta, Coti Sorokin, Milo J, Axel, Abel Pintos, Emanero y Dillom. La nómina de Mejor Grupo/Banda incluye a Babasónicos, Divididos, Los Pericos, Turf, Airbag, El Mató a un Policía Motorizado, Tan Biónica y Los Piojos.

Más categorías

También fueron difundidas las ternas de Artista Revelación Masculino y Femenina, Artista Pop, Rock/Alternativo, Urbano, Folclórico, Show en Vivo/Plataformas, Productor/a Musical, Grupo/Banda Tropical, Artista Tropical Masculino y Femenina, Artista de Tango, Cortina Musical de TV, Concepto Visual, Manager Artístico, Artista DJ, Música de Comerciales/Jingles, Artista DJ Revelación, Música Infantil y Artista de Cuarteto. En varios rubros aparecen nombres repetidos, como María Becerra, Lali, Tini Stoessel, Emilia, Cazzu, Dillom, Ángela Leiva y Ulises Bueno, entre otros.

La ceremonia reunirá a referentes de la música argentina y también prevé homenajes a trayectorias del sector, de acuerdo con la presentación de la premiación. La lista completa de nominados ya quedó definida para la entrega del 14 de octubre, con categorías que abarcan desde el pop y el rock hasta el cuarteto, la música tropical y la producción técnica.