La banda volverá a Argentina el 7 de noviembre de 2027, tras 12 años. Las entradas saldrán a la venta este viernes 20 de noviembre a las 15.

La banda estadounidense Faith No More regresará a Argentina el 7 de noviembre de 2027 con un recital en el Estadio Ferro, en Buenos Aires, donde estará acompañada por Alice In Chains y Mastodon como invitados especiales.

El show formará parte del “Faith No More South America Tour 2027”, una gira producida por Fenix Entertainment que también incluye presentaciones en São Paulo, Curitiba y Santiago de Chile. Según se informó, las entradas estarán disponibles desde este viernes 20 de noviembre a las 15.00 a través del sitio entradauno.com.

Formación y antecedentes

El regreso reunirá a Mike Patton en voz, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Bottum en teclados y Trey Spruance en guitarra. Este último volverá a integrar la formación después de haber participado entre 1993 y 1995, período en el que grabó el disco “King for a Day... Fool for a Lifetime”. En una entrevista reciente, Gould sostuvo: “Nuestra música es muy física”.

Trayectoria de las bandas invitadas

Faith No More es una de las bandas que contribuyó a redefinir el rock y el metal desde fines de los años 80, con una propuesta que combinó sonidos pesados, funk, hip-hop, punk y experimentación. Entre sus trabajos más reconocidos figuran “The Real Thing” (1989) y “Angel Dust” (1992), discos que consolidaron su influencia en el rock alternativo y el metal de las décadas siguientes. En paralelo, el grupo también tendrá una escala en Brasil: el 15 de enero de 2027 participará como invitado de System of a Down en el espectáculo “One Night Only”, previsto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Alice In Chains llegará con una trayectoria asociada al grunge de Seattle, respaldada por discos como “Dirt” (1992), “Jar of Flies” (1994) y su álbum homónimo de 1995. En 2009 volvió con “Black Gives Way To Blue”, trabajo que obtuvo reconocimiento de la crítica y una nominación a los premios Grammy. Por su parte, Mastodon, formada en Atlanta en 2000, completará la propuesta con su combinación de metal progresivo, sludge metal y rock psicodélico.

La discografía de Mastodon incluye “Leviathan” (2004), “Blood Mountain” (2006) y “Crack the Skye” (2009). En 2018 obtuvo el Grammy a Mejor Interpretación de Metal por “Sultan's Curse”, incluida en “Emperor of Sand” (2017). En 2026, la banda publicó “Marrow Deep”, su primer álbum tras la muerte de Brent Hinds, guitarrista y vocalista fundador que integró el grupo durante 25 años. La formación actual está integrada por Troy Sanders, Brann Dailor y Bill Kelliher, junto con Nick Johnston y el tecladista brasileño João Nogueira.