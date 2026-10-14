Mariana Marx, la mujer señalada como tercera en discordia tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, habló este martes 13 de octubre en el programa Sálvese quien Pueda y negó las versiones que circularon sobre su vínculo con el músico. Su intervención se produjo después del comunicado en el que Julieta Prandi confirmó el final de la relación de seis años. El caso quedó instalado en el plano mediático por la difusión de hipótesis sobre un supuesto conflicto personal que, según Marx, no se correspondió con los hechos que relató.

El encuentro Marx describió que, al sonar el timbre, no sabían quién era y se encontraron con Julieta Prandi, quien preguntó qué estaban haciendo. La mujer contó que le dijo que estaba leyendo un libro y que le explicó de qué se trataba, antes de que la modelo reaccionara con una frase sobre el contenido de esos textos. Luego afirmó que le envió un mensaje a Ana Paula para que la pasara a buscar y que se retiró del lugar. Según su versión, decidió no seguir con el audiolibro que iba a realizar y sostuvo que le pareció “muy linda” la modelo y “una pareja maravillosa”.

La versión desmentida Consultada sobre si Julieta Prandi había leído algún chat entre ella y Emanuel Ortega, Marx respondió que no y precisó que el único intercambio fue “en el momento”, unos días antes, para coordinar la visita. También aseguró que después de ese episodio no volvió a hablar con el músico. En el mismo programa sostuvo que, cuando empezó a leer el libro frente a Prandi, la notó “prepotente” y que por eso no pudo continuar. En ese tramo también rechazó la versión atribuida a Damasia Ochoa en Primicias Ya sobre un supuesto “olor a sexo”, al señalar: “Lo del olor a sexo es mentira. Dijeron eso y nada que ver. Todo eso que están diciendo es mentira”.

La separación confirmada El comunicado de Julieta Prandi fue difundido en su cuenta de Instagram y señaló que, “después de seis años de haber iniciado esta historia de amor”, decidió “dar un paso al costado” en su relación con Emanuel Ortega. La modelo agregó que prefería anunciarlo antes de enfrentar “las mil hipótesis y supuestos” que, según escribió, no tendrían relación con la verdad. También indicó que cada pareja tiene acuerdos propios y que algunos no son negociables. El mensaje cerró con una solicitud de respeto y con la frase: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto”.

Lo que sigue Por el momento, la única información oficial surgió del comunicado de Julieta Prandi y de las declaraciones posteriores de Mariana Marx en televisión. No hubo, en el material difundido, precisiones adicionales de Emanuel Ortega ni confirmaciones independientes sobre las versiones mencionadas. El caso quedó circunscripto a ese cruce de relatos y a la exposición pública que generó la ruptura, mientras continúa la circulación de interpretaciones en los medios de espectáculos.