La cantante sanjuanina participará de una producción que recorre historias de distintas provincias. El encuentro con Soledad Pastorutti quedó registrado durante una grabación en San Juan .

Giselle Aldeco participará de la serie de documentales que realiza Soledad Pastorutti, tras una grabación en una vivienda sanjuanina en la que la artista local esperaba intervenir en una producción sobre la provincia. Según relató, había sido convocada para hablar de la Fiesta Nacional del Sol, Ischigualasto, la Difunta Correa y otros puntos identificados con San Juan. La instancia terminó con un encuentro inesperado con La Sole, que quedó incorporado al material audiovisual.

La cantante sanjuanina contó que no sabía que iba a conocer a la artista. Mientras se preparaban las cámaras, compartió un momento musical con Hugo y Bernardo, Goku y Carlitos Yanes. Cuando interpretaron San Juan por mi sangre, se abrió una puerta y apareció Soledad Pastorutti. Ese pasaje pasó a formar parte de la filmación y de la narrativa de la serie.





Producción federal

La propuesta que encabeza Pastorutti busca recorrer distintos lugares de la Argentina y mostrar identidades, artistas y expresiones culturales de cada región. En ese marco, la participación de Aldeco ubica a San Juan dentro de una serie con alcance nacional, con eje en la representación cultural y musical de las provincias. La escena también incluyó referencias a los primeros pasos de Soledad en la provincia y menciones a Claudia Pirán y Viviana Castro, dos nombres de la escena local citados durante la charla.

Proyección local

Aldeco destacó la emoción de integrar la iniciativa y agradeció que la producción haya elegido a San Juan para mostrar su cultura y su gente. La participación quedará asociada a una serie que, según lo informado, recorre historias de todo el país y suma testimonios de referentes regionales. No se difundieron en el material original la fecha de estreno ni la cantidad de episodios, por lo que esos datos permanecen pendientes de confirmación.