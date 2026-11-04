El percusionista sanjuanino contó cómo fue el rodaje del proyecto por los 30 años de carrera de la cantante. La filmación pasó por Huaco, Jáchal y la ciudad de San Juan.

El percusionista sanjuanino Guillermo "Goku" Illanes participó del proyecto audiovisual que documenta la recorrida de Soledad Pastorutti por distintos puntos del país, en el marco de sus 30 años de carrera artística. La referencia surgió en una entrevista con el programa ADN de Telesol, donde el músico detalló el paso de la producción por la provincia. La filmación incluyó locaciones de Huaco y Jáchal, y cerró con un encuentro en la ciudad de San Juan.

Illanes señaló que la cantante santafesina visitó la provincia como parte de un recorrido más amplio por 30 pueblos. Sobre su participación, afirmó: "La verdad que ha sido un gusto ser parte de este trabajo, que la Sole anduvo de visita por San Juan en sus 30 años de carrera y también visitando 30 pueblos". Según relató, la convocatoria alcanzó también a su hermano y a referentes de la cultura local como Giselle Aldeco, Susana Castro y Hugo de Bernardo.

Raíces del folclore

El músico recordó el impacto que tuvo Pastorutti en el folclore nacional desde su primera presentación en la provincia, a mediados de los años 90, cuando su irrupción convocó especialmente a la juventud. En ese repaso, sostuvo: "Para mí el folclore nunca deja de estar de moda porque el folclore son nuestras raíces, es nuestra identidad". La observación ubicó el documental no solo como registro artístico, sino también como una puesta en valor de la vigencia del género.

Referencias locales

Illanes también mencionó la importancia del poeta jachallero Buenaventura Luna y sus vínculos familiares con La Ciénaga. Explicó que el material muestra "un viaje desde que la Sole llega a San Juan" y el recorrido por referencias que la cantante recrea a partir de visitas anteriores a la provincia. Ese enfoque conecta la producción con un patrimonio cultural que excede la filmación puntual y la enlaza con la memoria artística local.

Difusión cultural

El percusionista planteó además la necesidad de que los medios sostengan la difusión de producciones culturales y obras autóctonas que todavía no alcanzan circulación masiva. "Siempre hay que tener en cuenta nuestras raíces, de ahí somos y nuestra identidad siempre tiene que estar presente", dijo al referirse al legado que, a su criterio, deben sostener las nuevas generaciones de artistas. El material quedó asociado a una agenda de difusión cultural que toma como eje la relación entre la obra de Pastorutti y las expresiones del folclore cuyano.