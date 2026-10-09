La actriz dijo que ya no está en pareja con el piloto y atribuyó la separación a la distancia y las agendas.

La actriz Maia Reficco confirmó que ya no está en pareja con el piloto Franco Colapinto, luego de varios rumores sobre el vínculo y de una relación que, según la versión difundida, habría durado aproximadamente siete meses. La declaración cerró las especulaciones sobre el estado de la pareja, aunque no precisó la fecha en que se produjo la ruptura.

En una entrevista, Reficco evitó extenderse sobre el tema y sostuvo: “Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí”. Más adelante, fue más directa al afirmar: “Mirá yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”.

Distancia y agendas

Consultada sobre las razones de la separación, la actriz no dio detalles adicionales y atribuyó el final del vínculo a las exigencias de sus actividades y a la distancia. “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos”, dijo, sin precisar desde cuándo se había producido el distanciamiento ni si existió una ruptura previa o un intento de recomposición. Ante la insistencia del cronista, respondió: “Yo qué sé. No tengo mucho más que decir”.

Sin definiciones sobre el futuro

Reficco también fue consultada por los mensajes y “me gustas” que, según la consulta periodística, Colapinto habría dejado en publicaciones de la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana. Sobre ese punto, señaló: “Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”. Luego agregó: “Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar”, y descartó una eventual reconciliación al afirmar: “No creo que volvamos en el futuro”.

La confirmación dejó sin precisar la fecha exacta de la separación, pero estableció que el vínculo entre ambos llegó a su fin. El dato relevante hacia adelante es que la propia actriz descartó una recomposición, mientras que no hubo una versión pública de Colapinto en el texto difundido.