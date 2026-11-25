La agrupación sanjuanina estrenará este miércoles a las 22 una producción audiovisual de “Pampa del Chañar”. Fue registrada en agosto en Buenos Aires y tendrá a Lalo Mir y Franco Luciani como invitados.

La agrupación sanjuanina Los Videla estrenará este miércoles, desde las 22, una producción audiovisual de la zamba “Pampa del Chañar”, obra de Buenaventura Luna, registrada en agosto en los estudios Romaphonic de Buenos Aires. La pieza contará con la participación de Lalo Mir en el prólogo y de Franco Luciani, armonicista, como invitado musical.

El lanzamiento podrá seguirse a través del canal oficial de Los Videla en YouTube, donde el grupo difundirá una de las tres obras que grabó durante su paso por ese estudio porteño. El espacio es conocido también por su etapa como Circo Beat, vinculada a Fito Páez. La publicación se inscribe en una estrategia de difusión del repertorio cuyano mediante formato audiovisual.

Difusión del repertorio regional La producción apunta a poner en circulación obras del cancionero cuyano con una realización que combina interpretación musical y registro audiovisual. En ese marco, “Pampa del Chañar” será la primera de las tres piezas surgidas de la sesión realizada en agosto. La elección de una obra de Buenaventura Luna ubica el lanzamiento en una tradición reconocible del folclore regional.

La banda sanjuanina no informó, en el material difundido, una fecha para las otras dos grabaciones realizadas en Romaphonic. Por ahora, la referencia concreta es el estreno de este miércoles a las 22, con acceso gratuito desde YouTube. Esa modalidad deja abierto el próximo paso de la serie de publicaciones derivadas de aquella grabación en Buenos Aires.