El creador de División Palermo recibió el premio a Mejor Comedia por su segunda temporada. En su discurso, hizo una referencia irónica al ajuste en el país.

Santiago Korovsky protagonizó uno de los momentos centrales de los Premios Emmy Internacionales 2026 al recibir el reconocimiento a Mejor Comedia por la segunda temporada de División Palermo. El actor y director usó su discurso para introducir una referencia irónica a los recortes en Argentina. El comentario quedó asociado al contexto de ajuste que atraviesan distintos sectores del país.

La frase en el escenario

“Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo”, expresó en inglés ante el público presente. La intervención combinó el agradecimiento por el premio con una alusión directa a las políticas de recorte. Según el propio discurso, la observación fue formulada en tono de ironía. El pasaje generó repercusión por la referencia explícita al escenario económico y político argentino.

Agradecimientos y tono del discurso

Korovsky también hizo una broma sobre su manejo del inglés y luego continuó en español para agradecer a quienes participaron del proyecto. Mencionó al elenco, al equipo técnico, a la productora K&S, a Netflix, a sus amigos, a su familia y a su novia, Celeste Cid. En otro tramo, agregó una frase humorística sobre el reconocimiento: “Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan”.

Inclusión y marketing

El creador de División Palermo también vinculó el premio con uno de los ejes de la serie: la inclusión. “Empezamos la serie riéndonos de la gente que usaba la inclusión como una herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa. El bullying vende mejor”, sostuvo. La reflexión retomó una de las tensiones que atraviesa la ficción desde su origen. En ese marco, señaló además que las tendencias cambian y que la comedia encuentra motivos para trabajar sobre contradicciones sociales.

El premio a División Palermo en los Emmy Internacionales 2026 suma un nuevo antecedente para la producción argentina en una competencia de alcance global. El dato relevante para el sector audiovisual es que la serie obtuvo el máximo reconocimiento en su categoría con su segunda temporada. Queda por verse si este resultado impacta en la proyección internacional del proyecto y en futuras decisiones de producción y distribución.