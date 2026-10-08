El festival se hará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La programación incluye el debut de Tini Stoessel y figuras internacionales como Travis Scott y Charli XCX.

Lollapalooza Argentina confirmó este jueves 8 de octubre la grilla para su edición 2027, que se realizará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La organización ubicó al predio bonaerense como sede de tres jornadas con artistas locales e internacionales.

Entre los nombres principales figura Tini Stoessel, que debutará en el festival. La cantante atraviesa actualmente su tour Futttura y, según el material difundido, recientemente fue invitada por Lali para presentarse en River Plate.





La programación también incluirá al rapero Travis Scott, a la artista pop Charli XCX, a la banda The Killers y al DJ y productor David Guetta. La presencia de esos nombres confirma una apuesta por figuras de circulación internacional y por distintos géneros dentro de un mismo cartel.

Regresos y debuts Entre los regresos más relevantes aparece Queens of the Stone Age, que volverá a presentarse en Argentina después de nueve años. También estarán The Neighbourhood y Rawayana, mientras que Fontaines D.C. sumará otra presencia en el festival. A su vez, Sombr visitará Argentina por primera vez.

Con esa grilla, la edición 2027 reunirá durante tres días a artistas consagrados y propuestas de proyección internacional. La información difundida por el festival no precisó todavía otros aspectos de organización, por lo que el cronograma completo y eventuales anuncios complementarios quedan como variables a seguir hasta la fecha de realización.