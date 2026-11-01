La pareja dio el sí este sábado por la tarde en una casona de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia fue íntima y reunió a familiares y amigos.

Mariana “Lali” Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado por la tarde en una ceremonia íntima realizada en San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires. La pareja eligió una antigua casona acondicionada para eventos, en lugar de una celebración multitudinaria, y reunió a familiares y amigos cercanos.

El casamiento tuvo lugar en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio de San Telmo. Según el material difundido, el encuentro se desarrolló con acceso restringido y con especial cuidado en la organización de la celebración. La decisión de mantener un perfil reservado fue coherente con el modo en que la pareja había administrado su exposición pública desde que hizo pública la relación.

Antecedentes de la relación

La historia entre ambos comenzó el 31 de octubre, cuando se conocieron en una fiesta de Halloween. La relación fue hecha pública en enero de 2024 y los planes de boda se comunicaron el pasado 14 de febrero, mediante una publicación en redes sociales. De acuerdo con esos antecedentes, la ceremonia cerró un vínculo que se extendió por casi tres años.

La cobertura en las inmediaciones del salón permitió identificar a algunos de los invitados que acompañaron a la pareja. Entre ellos estuvieron Dillom, Peter Lanzani, Candela Vetrano, María del Cerro y Juliana Gattas. La presencia de figuras del ambiente artístico confirmó el carácter acotado pero con invitados de peso dentro del círculo cercano de los novios.

Organización y resguardo

La producción del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, mientras que Damián Betular se ocupó de la torta. Según lo difundido, ese elemento fue resguardado con una cortina para evitar que pudiera verse desde el exterior antes del momento de la presentación. La escena sintetizó el nivel de reserva con el que se organizó la ceremonia.

Por ahora, los protagonistas no difundieron imágenes oficiales del casamiento. Sí circuló una fotografía tomada con un celular que mostró parte del jardín donde se realizó el civil. Ese dato deja abierta la expectativa sobre una eventual publicación de material propio por parte de la pareja, aunque hasta el momento no hubo confirmación en ese sentido.