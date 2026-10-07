Este jueves 8, desde las 20, De La Hostia será escenario de una gran peña solidaria que reunirá a familias y artistas de distintos géneros para celebrar la Noche de la India Mariana. La propuesta busca combinar música, tradición y solidaridad en una jornada abierta a toda la comunidad.

La Noche de la India Mariana tendrá su celebración en el departamento de Pocito con una propuesta que invita a disfrutar de la música en sus diferentes estilos y, al mismo tiempo, acompañar una iniciativa de carácter solidario. La peña se realizará este jueves 8, desde las 20, en De La Hostia, en Aberastaín antes de Calle 12.

El encuentro está pensado para reunir a toda la familia en torno de la música y contará con la participación de artistas y agrupaciones que recorrerán diferentes expresiones musicales. Entre quienes subirán al escenario estarán Díaz Heredia, Unión y Canto, Amanecer Folclórico, El Desmonte y Juanjo Recabarren, quien estará a cargo de la presentación.

La propuesta también incluirá otros géneros y estilos, con la presencia de la banda de rock Mal La Voz, Carlos Toledo y propuestas de cumbia como Alok2 y Ta´Copao, además de Kim Of Banana.

La jornada tendrá además un carácter inclusivo. No abonarán entrada los jubilados, las personas con discapacidad y un acompañante, los alumnos de la escuela y un acompañante, y los niños menores de 11 años.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse hasta las 22 de esta noche. Para obtener información sobre la propuesta y las entradas, se encuentra disponible el Instagram @e.e.eindia.

La invitación es a participar de una noche destinada a compartir en familia, disfrutar de diferentes estilos musicales y acompañar una peña solidaria que tendrá como protagonista a la Noche de la India Mariana en Pocito. Luego de un gran esfuerzo, los organizadores podrán cerrar un objetivo que unirá a la familia en Pocito, además de colaborar.