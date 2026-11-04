El comediante de 56 años fue hallado sin vida en su domicilio de Villa Urquiza. Alfredo Silva dijo que la causa quedó consignada como paro cardíaco.

El comediante y actor Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, murió a los 56 años tras ser hallado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Según relató su colega Alfredo Silva, la causa quedó consignada como paro cardíaco, mientras la policía científica intervino en el lugar y retiró el cuerpo.

Silva detalló que fue la madre del artista quien lo encontró en el piso de la vivienda. También señaló que, hasta el momento, no había otra información oficial sobre las circunstancias del hecho y que el cuerpo sería entregado al día siguiente para el velorio. La muerte del intérprete generó repercusión entre colegas y seguidores del ambiente artístico.

Trayectoria televisiva

Bifulco alcanzó popularidad en los años 90 y 2000 al integrar el trío cómico Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El grupo se volvió un segmento habitual de Videomatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli, donde parodiaban canciones de la actualidad con rimas humorísticas. Esa exposición le dio presencia sostenida en la comedia popular y en la escena teatral.

Un antecedente personal en el inicio del grupo

La conformación del trío estuvo atravesada por una situación personal que el propio humorista recordó en una entrevista. El 5 de abril de 2001, fecha prevista para la cesárea de nacimiento de su hija Luciana, Bifulco debía grabar la primera participación del grupo. Para evitar que fuera reemplazado, sus compañeros coordinaron una grabación a primera hora de la mañana y luego una unidad de traslado lo llevó al sanatorio para presenciar el nacimiento.

Al rememorar ese día, el actor dijo: “No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija. La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba”. La frase sintetizó el origen del grupo y el vínculo personal que acompañó aquella primera etapa de trabajo.

Actividad reciente

En los últimos meses, Bifulco se había sumado al ciclo de streaming Primos lejanos, a través de APT, con el objetivo de trasladar su estilo humorístico a plataformas digitales. Además, había cerrado recientemente la firma de su contrato para integrar el elenco de la temporada de verano 2027 en el Teatro Victoria de Mar del Plata, donde compartiría escenario en el nuevo show de El Mago sin Dientes. Ese proyecto quedó sin ejecución tras el fallecimiento del artista.