El Plan de la Mariposa se presentará el viernes 6 en la Sala del Sol de San Juan, en el marco de una gira que ya pasó por Buenos Aires y Europa. La información fue confirmada por el guitarrista Valentín Andersen en una entrevista con el programa ADN de Telesol. La banda llega después de un recital a sala llena en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires.

Recorrido y antecedentes Andersen señaló que el grupo mantiene una relación sostenida con el público sanjuanino desde sus primeras presentaciones en la provincia. “Hace rato que venimos yendo para San Juan, la verdad que nos tratan muy bien, nos traen vinos. Y nada, con ganas de volver para toda la zona. Vamos a San Luis, vamos a San Juan, a Mendoza y a Catamarca”, dijo al describir la agenda regional. La gira por Cuyo se inscribe en una etapa de actividad intensa para el conjunto, que también sumó fechas en distintos puntos del país y del exterior. Ese recorrido explica la expectativa por la nueva fecha en la provincia.

Composición y dinámica interna El grupo es oriundo de Necochea y está integrado por cinco hermanos y dos amigos, además de un equipo técnico cercano. Andersen describió la convivencia cotidiana como un proceso con discusiones, aunque con coincidencias de base en la toma de decisiones artísticas. “Obviamente, de repente hay discusiones, podemos discutir acaloradamente sobre un acorde, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero tenemos muchos puntos en común. Entonces, en la generalidad de las cosas, muchas veces coincidimos”, afirmó. La formación la completan Sebastián en voz, Santiago en violín, los trillizos en piano, voz y guitarra, Beto en bajo y Julián en batería.

Repertorio y disco vigente En el plano musical, la banda suma siete discos de estudio y tres en vivo. Andersen indicó que el repertorio actual se apoya sobre “Correntada”, el último álbum de estudio, editado en 2023. “El último disco lo sacamos en el 2023, se llama Correntada. Está bastante posado sobre ese disco, pero hacemos un repaso. Nos gusta también estar permeables a lo que nos escribe la gente e ir agregando algunas canciones”, explicó. Esa definición marca que el show combinará material reciente con parte del repertorio previo.

Próxima fecha La presentación en San Juan será el punto siguiente de la gira por la región y se realizará en la Sala del Sol el viernes 6. Según Andersen, el objetivo del encuentro es sostener el intercambio con el público a través del vivo, con la canción como eje del recital. “Se empieza a generar un poco lo que nos gusta, que es esto del vivo, este intercambio donde la canción es el punto de encuentro; la idea es cantar todos juntos, pasar un buen rato y tratar de hacer un poco de catarsis”, señaló. La fecha quedará así como una nueva escala de una gira que ya tuvo paso por Buenos Aires, Europa y otras provincias argentinas.