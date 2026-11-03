El actor de 73 años estuvo internado tras sufrir un ACV isquémico durante el rodaje de la serie Menem . El 30 de octubre fue derivado a una clínica de rehabilitación.

El actor y humorista José Luis Gioia, de 73 años, recibió el alta médica el 30 de octubre y continúa su recuperación en la Clínica Alcla, donde inició un tratamiento de rehabilitación especializada. El cuadro se produjo mientras grababa la segunda temporada de la serie Menem, producción que encabeza Leonardo Sbaraglia. La evolución posterior fue informada por sus hijas, aunque su entorno evitó precisar cuánto durará la rehabilitación o si quedaron secuelas.

Internación y diagnóstico Según detalló la periodista Maru Leone en el ciclo Mercuriali 107.9, los primeros síntomas aparecieron durante la grabación y motivaron una intervención médica inmediata. Gioia fue derivado primero a la Clínica Nueva Azul y luego, el 11 de octubre, ingresó a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó internado en terapia intensiva. Los estudios confirmaron un accidente cerebrovascular isquémico y un cuadro de meningoencefalitis, es decir, una inflamación del tejido cerebral y las meninges.

Asistencia intensiva Frente a la complejidad del cuadro, el equipo médico decidió asistirlo con respiración mecánica e inducirlo a un coma farmacológico. Tras permanecer cerca de una semana en estado crítico, el 17 de octubre los profesionales comenzaron el proceso para retirarle la sedación. De acuerdo con la información difundida, esa etapa mostró una respuesta positiva, lo que abrió el camino para su posterior traslado a un centro de rehabilitación.

Impacto en la producción El episodio obligó a reorganizar el calendario de rodaje de la segunda temporada de Menem, cuya fecha de estreno está prevista para 2027. Gioia interpretaba al médico personal del expresidente y no llegó a completar su plan de trabajo, por lo que la producción resolvió convocar a un nuevo actor para ese papel. También se descartarán las escenas que el humorista ya había grabado, una decisión que modifica la continuidad de la filmación y el armado final de la ficción.

Próximos pasos Con el alta ya otorgada, la variable a seguir es la evolución del tratamiento de rehabilitación y la eventual definición sobre las secuelas del ACV. En paralelo, la producción deberá reordenar el rodaje para reemplazar al intérprete y sostener el cronograma de una serie cuyo estreno quedó fijado para 2027.