El actor Benjamín Vicuña se sumó a “Aquí me bajo yo”, una película inspirada en la obra teatral escrita por Elena Muñoz y dirigida por Matías Bize, ganador del Premio Goya. La producción combina un elenco encabezado por Jaime Vadell, de 91 años, y Milena Bastidas, y tiene previsto un estreno mundial en 2027. La información fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

La filmación comenzó el pasado 19 de octubre a las afueras de Chile. Según la información difundida por el medio internacional Variety, el rodaje se desarrolla en una casa de campo junto a un viñedo, ubicada en Santiago de Chile. Los productores señalaron que la elección del lugar respondió a la importancia del vino en la cultura del país y a los negocios familiares centrados en el cultivo, en línea con el perfil del protagonista de la historia.

Adaptación teatral

La película retoma el drama escrito por Elena Muñoz y lo traslada al cine con una trama centrada en un abuelo abatido, interpretado por Jaime Vadell, cuyo dolor lo lleva a querer suicidarse. Ese intento es frustrado por su nieta Amanda, papel a cargo de Milena Bastidas, lo que desencadena un conflicto familiar que obliga a Julián, interpretado por Benjamín Vicuña, a volver a ocuparse de la situación. La historia coloca en el centro la disputa por devolverle al personaje principal las ganas de vivir.

Contexto sanitario

La trama se apoya en un problema que, según el texto original, creció en Chile durante los últimos años. En ese país, los mayores de 80 años presentan una de las tasas más altas de suicidio, con un incremento del 130% en los últimos diez años. Ese dato funciona como base del relato y explica por qué la producción eligió una historia atravesada por la vejez, la salud mental y los vínculos familiares.

Próximos pasos

Con la filmación ya iniciada, la producción avanza hacia una etapa de rodaje que todavía no tiene fecha pública de finalización en la información disponible. El dato confirmado es el estreno mundial previsto para 2027, mientras el proyecto queda asociado a una adaptación teatral con base en Chile y a una temática sanitaria de alcance regional.