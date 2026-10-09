La actriz publicó un video y escribió “Hoy es un buen día” tras el anuncio de la sentencia en Milán. Mauro Icardi dijo que el tribunal disolvió su matrimonio con Wanda Nara.

La actriz China Suárez publicó este jueves un video en sus redes sociales y lo acompañó con la frase “Hoy es un buen día”, minutos después de que Mauro Icardi comunicara que el Tribunal de Milán dictó la sentencia que disolvió su matrimonio con Wanda Nara. En la grabación, Suárez aparece bailando al ritmo de “Uy, como” de Aria Vega. El posteo fue interpretado en ese contexto por sus seguidores, aunque la publicación no incorporó una referencia judicial directa más allá de la frase elegida por la actriz.

En el mismo video, Suárez escribió: “Cuando mirás a tu novio”, sobre una secuencia en la que también se la escucha cantar un fragmento de la canción. La publicación se replicó luego en sus historias de Instagram, donde agregó la frase “Hoy es un buen día”. Según el material difundido, la cuenta de la actriz supera los siete millones de seguidores, que reaccionaron con comentarios alusivos al momento personal que atraviesa la pareja.

La comunicación de Icardi

Más temprano, Icardi difundió un comunicado en sus historias de Instagram en el que informó: “El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”. En ese mismo mensaje sostuvo que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención como cónyuge y el pedido de pensión por divorcio. También afirmó que el tribunal no consideró probado que Wanda Nara hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio.

El futbolista agregó que la sentencia rechazó el reclamo de “250.000 euros mensuales” en concepto de manutención y señaló que la Justicia entendió que Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además, indicó que el tribunal dispuso que la empresaria reintegre dos tercios de las costas del juicio. Como parte de su mensaje, Icardi escribió: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”.

Antecedente y alcance

La resolución informada por Icardi marca el cierre judicial del matrimonio con Nara en la jurisdicción de Milán, de acuerdo con lo que el propio futbolista publicó en redes sociales. El contenido difundido no incluyó una copia íntegra del fallo, por lo que los términos mencionados se conocieron a través de su comunicación pública. En ese marco, la reacción de Suárez se produjo a los pocos minutos y sumó una nueva señal pública sobre el impacto mediático de la sentencia.

Con la sentencia ya anunciada por Icardi, el dato relevante a seguir es si alguna de las partes difundirá el texto completo de la resolución o presentará nuevas definiciones judiciales sobre costas, manutención o eventuales apelaciones. Por ahora, la información disponible quedó circunscripta a los mensajes publicados en Instagram por los protagonistas.