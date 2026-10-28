La agenda incluirá actividades en la Peatonal y en el Anfiteatro Marcelo “Pájaro” Caballero. Será una nueva instancia de difusión de la Fiesta Nacional de la Tradición.

Jáchal desarrollará este sábado 31 de octubre una doble actividad para difundir la Fiesta Nacional de la Tradición, con presentaciones en la Capital y en el departamento. La propuesta reunirá música, danza y la presentación de las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición. Según la programación difundida, el objetivo es acercar al público parte de la identidad cultural jachallera.

Por la mañana, desde las 10, la actividad se concentrará en la Peatonal Domingo Faustino Sarmiento, donde actuarán Los Lucero de Jáchal, Agustín González y la Academia de Danzas Folclóricas Milagros del Tiempo. La intervención en el paseo céntrico buscará mostrar expresiones artísticas del departamento ante vecinos y visitantes que circulen por la zona. La propuesta se inscribe en la difusión previa de la celebración tradicional jachallera.

Por la noche, desde las 20:30, la agenda continuará en el Anfiteatro Marcelo “Pájaro” Caballero, ubicado en el barrio Fronteras Argentinas. Allí se presentarán las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición, acompañadas por actuaciones de Aimé y del Ballet Municipal Luis Tello. Esa instancia forma parte de las actividades previas a la elección de la representante de la tradición jachallera.

La presentación de las aspirantes tiene relación con una figura vinculada a la promoción de las costumbres, la cultura y el patrimonio local. En ese marco, la programación combina exposición artística y puesta en escena de los valores que la fiesta busca sostener fuera del departamento. La jornada también apunta a reforzar la difusión turística de la celebración.

Con ambas actividades, Jáchal proyectará su celebración más representativa en dos escenarios distintos de la provincia. La invitación quedó abierta al público para acompañar las presentaciones durante la mañana en la Peatonal de San Juan y por la noche en el anfiteatro jachallero. La continuidad del calendario de la fiesta dependerá de las próximas instancias previstas para la elección de la representante.