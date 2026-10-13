La modelo anunció el final de la relación después de seis años juntos y a menos de un mes del paso por el registro civil. Las versiones sobre una supuesta infidelidad no fueron confirmadas por los protagonistas.

Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haber pasado por el registro civil, tras seis años de relación. La modelo informó la decisión a través de sus redes sociales y señaló que fue ella quien resolvió dar un paso al costado. La comunicación pública se produjo antes de que circularan versiones sobre los motivos de la ruptura. En su mensaje, también pidió respeto por la decisión y evitó ampliar detalles.

El comunicado fue difundido por la propia Prandi, quien escribió: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. En el mismo texto, sostuvo que “más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”. Luego cerró con una frase breve: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

Versiones en televisión vincularon la ruptura con una supuesta infidelidad del cantante, aunque hasta el momento no hubo confirmación pública de Prandi ni de Ortega sobre ese punto. En LAM, por América, Ángel de Brito afirmó que les había llegado la versión de que el músico mantenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo habría descubierto. En el mismo programa, Pepe Ochoa dijo que sabía de una crisis previa y sostuvo que la pareja “quería cosas diferentes”.

La separación se conoció pocos días después de la formalización del vínculo y volvió a exponer una relación que se había extendido durante seis años. El anuncio también reactivó referencias al entorno familiar de Ortega, a partir de su vínculo con Ana Paula Dutil, su expareja y madre de sus dos hijos. Sin embargo, esas menciones no fueron acompañadas por precisiones adicionales de los protagonistas en el mensaje difundido.

Por ahora, la única confirmación pública es la decisión comunicada por Prandi, que no adelantó nuevas declaraciones ni precisó si habrá más explicaciones en los próximos días. Las versiones sobre las causas de la ruptura quedaron, hasta ahora, en el terreno de trascendidos televisivos. El dato verificable es que la pareja se había casado por civil 27 días antes del anuncio y que la relación había comenzado seis años atrás.