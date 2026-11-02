El actor de 73 años fue atendido primero en una clínica y luego trasladado a otra institución. Después de una semana en coma, continúa en rehabilitación en Buenos Aires.

El actor José Luis Gioia, de 73 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras filmaba la segunda temporada de Menem, la serie sobre el expresidente Carlos Menem. La información fue dada a conocer por la periodista Maru Leone, quien señaló que el intérprete se descompuso en pleno rodaje. El episodio obligó a interrumpir su atención en el set y a derivarlo para su evaluación médica.

Según relató Leone, Gioia estaba grabando el personaje del abogado del expresidente cuando se produjo la descompensación. La periodista sostuvo que el actor “tuvo un ACV que le produjo algunas pequeñas lesiones isquémicas” y agregó: “Lo chequeé con mi familia”. En la primera instancia fue atendido en la clínica Nueva Azul y luego trasladado a Suizo Argentina.

Estado de salud

En ese segundo centro de salud, el actor quedó internado en terapia intensiva con coma inducido. Leone indicó además que el cuadro fue una meningoencefalitis, es decir, una inflamación del cerebro y de las meninges, y precisó que Gioia permaneció una semana en coma. También informó que “estuvo con asistencia respiratoria”, en el marco de la evolución clínica posterior al episodio.

Evolución y alta

La periodista señaló que la confirmación pública del caso se conoció en noviembre, después de que se acordara mantener la situación en privado para resguardar a la familia. De acuerdo con su relato, el actor fue dado de alta tras responder “bien a los estímulos” y actualmente realiza rehabilitación en la clínica Alcla, en la ciudad de Buenos Aires. Ese proceso marca la etapa siguiente de su recuperación, luego de la internación crítica.

Impacto en la serie

En relación con la producción de Menem, Leone sostuvo que “sacaron las escenas que había grabado” y que, como no terminó de filmar, el equipo debió reemplazar al actor para poder concluir la serie. La situación dejó abierta una variable de producción ya resuelta por la continuidad del rodaje, aunque sin precisiones sobre la decisión final de montaje. El dato relevante para la industria audiovisual es que el episodio afectó a una participación ya avanzada en una ficción en curso.