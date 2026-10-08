La panelista criticó la defensa que Nora Colosimo hizo de sus hijas en Ángel Responde . También puso en duda su desempeño en el panel de LAM .

Karina Iavícoli cuestionó en Ángel Responde, el programa de streaming de Bondi Live, los dichos de Nora Colosimo sobre Wanda Nara y Zaira Nara. La periodista reaccionó a la frase con la que Colosimo definió a sus hijas como “poderosas” y sostuvo que ese modo de describirlas “las infla un montón”. El planteo se dio en el marco de una conversación sobre el rol de la madre de las hermanas Nara como panelista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

La discusión comenzó cuando le preguntaron a Iavícoli por qué se había “envenenado” ante la expresión de Colosimo. La respuesta de la panelista fue que la frase le pareció una manera de atribuirles a sus hijas un manejo total de sus acciones. En ese tramo, señaló que Colosimo podría haber usado otra formulación, como “me encanta, lo lograron, son reconocidas”, en lugar de calificarlas como “poderosas”.

Luego intervino Romina Scalora, quien opinó que Colosimo es “una gran angelita” cuando no habla de sus hijas y que, al hacerlo, se expresa “como mamá”. Esa lectura abrió un nuevo intercambio en el estudio. Iavícoli respondió con ironía al comentario y dijo: “¿Gran angelita? Recién empieza”, en referencia a su participación en el panel.

El cruce dejó expuesta la distancia de Iavícoli con Colosimo tanto por sus intervenciones sobre Wanda Nara y Zaira Nara como por su rol televisivo. No hubo una réplica posterior en el material difundido, pero la discusión se instaló dentro del programa como un nuevo capítulo en las tensiones en torno a la familia Nara y su presencia en los medios. Por el momento, el hecho relevante es la crítica pública formulada en un envío de streaming, con impacto directo en la dinámica del panel de LAM.