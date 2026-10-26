Los titulares de los derechos musicales de Elvis Presley presentaron el último viernes una demanda contra Anthropic, empresa creadora del chatbot Claude, por el uso presuntamente no autorizado de 274 canciones para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La presentación fue impulsada por una filial de Authentic Brands Group, firma que controla el nombre, la imagen y la semejanza del artista, junto con otras compañías con derechos sobre su catálogo musical. El planteo sostiene que hubo utilización de material protegido sin autorización ni pago a los titulares.

El reclamo judicial La demanda identifica entre los temas presuntamente afectados a Can't Help Falling In Love, All Shook Up, Don't Be Cruel, A Little Less Conversation, Return To Sender y (You're The) Devil In Disguise. Según la presentación, Anthropic habría infringido derechos de autor sobre esas obras al incorporarlas en el entrenamiento de sus sistemas. El abogado principal de los demandantes, Richard Busch, afirmó: “Los demandantes de Elvis presentan esta demanda para hacer valer estos derechos exclusivos contra el demandado, que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”.

La presentación judicial también sostiene que el chatbot Claude logró reproducir material protegido aun cuando contaba con medidas de seguridad diseñadas para evitar la generación de letras ya existentes. De acuerdo con los documentos citados, cuando se le pidieron recreaciones “para un público moderno”, el sistema habría emitido resultados casi idénticos a los originales. Esa afirmación forma parte del planteo de los demandantes y deberá ser evaluada en el expediente.

El monto reclamado Los demandantes solicitaron una compensación legal de hasta 150.000 dólares por cada una de las 274 canciones incluidas en la demanda. Esa pretensión ubica el reclamo en una cifra cercana a los 41,1 millones de dólares, según el cálculo difundido en la presentación. La magnitud del pedido refleja el alcance económico que los titulares de derechos atribuyen al uso del catálogo en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Antecedentes del conflicto Anthropic no emitió una respuesta pública específica sobre esta demanda, aunque en ocasiones anteriores sostuvo que el entrenamiento de modelos con contenido protegido podría estar amparado por la ley estadounidense de uso legítimo. El caso se suma a otras acciones judiciales que enfrenta la compañía tecnológica por hechos similares. En octubre de 2023, sellos como Universal Music Publishing Group, Concord Music Group y ABKCO la demandaron por reproducir letras de artistas como Katy Perry, Gloria Gaynor y The Rolling Stones.

Otro frente abierto Una acción similar fue presentada en agosto por Sony Music Publishing y Warner Chappell en representación de compositores de The Beatles, Taylor Swift y Michael Jackson. La nueva demanda amplía la presión judicial sobre Anthropic en un contexto de litigios crecientes por el uso de obras protegidas en el desarrollo de inteligencia artificial. El expediente queda ahora a la espera de la respuesta de la empresa y de la evolución procesal del reclamo.