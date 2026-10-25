La conductora compartió un video desde su casa en Uruguay y habló de su nueva bicicleta eléctrica. También recibió un mensaje de Graciela Borges.

Susana Giménez compartió un video desde su casa en Uruguay en el que se la ve paseando en una bicicleta eléctrica por el parque de su propiedad, acompañada por sus perros. La publicación mostró una actividad cotidiana de descanso en su residencia y sumó una nueva imagen de la conductora en un entorno privado. En las imágenes aparece con anteojos de sol, campera oscura, guantes rojos y el pelo recogido en dos trenzas.

El material difundido por Susana Giménez la muestra recorriendo el lugar sobre la bicicleta eléctrica, en una secuencia de 51 segundos. La escena fue acompañada por un tono distendido y por una presentación visual centrada en su paseo al aire libre. No hubo datos adicionales sobre el modelo del vehículo ni sobre las características técnicas del rodado.

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La publicación incluyó una frase atribuida a la propia conductora: “¡Me compré una bici! Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga”. El mensaje fue difundido junto al video y, según el material original, generó comentarios y reacciones entre sus seguidores. La referencia al cuidado físico quedó planteada como parte del texto publicado por la artista.

Interacción en redes Entre los mensajes destacados apareció el de Graciela Borges, amiga de Susana Giménez, quien escribió: “Voy pronto, te queremos mucho”. La intervención de la actriz funcionó como señal de respaldo público dentro de la conversación que se generó alrededor del video. El intercambio quedó circunscripto a la publicación y a las respuestas que recibió en esa plataforma.

La escena se inscribe en los días de descanso que la conductora pasa en Uruguay y no aporta elementos de agenda pública ni institucional. El dato relevante para seguir es la continuidad de sus publicaciones desde su residencia, donde mostró una actividad recreativa concreta y un mensaje personal sobre ejercicio físico. No se informaron otros movimientos vinculados con esa aparición.