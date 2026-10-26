La conductora contó que estuvo en cama desde el domingo y que le ofrecieron internación. Sigue en reposo domiciliario y con control médico.

Carmen Barbieri explicó que atraviesa un cuadro de salud que la obligó a ausentarse de su programa en El Nueve de Buenos Aires. La conductora habló con la periodista Karina Iavícoli y lo hizo en declaraciones al programa Infama, de América TV. Según su relato, estuvo en cama desde el domingo y el lunes le propusieron internarla. El episodio tuvo impacto inmediato en su actividad televisiva y derivó en reposo domiciliario.

El cuadro médico que describió incluyó broncoespasmo, bronquitis y gripe, con fiebre de 40 grados. Barbieri dijo: “Estoy en la cama desde el domingo y me quisieron internar el lunes”. También sostuvo: “Hice un broncoespasmo, una bronquitis y una gripe. Todo junto, 40 grados de fiebre”. La referencia a síntomas simultáneos da cuenta de la gravedad del episodio que atravesó durante la semana.

Seguimiento en casa La conductora señaló que el control médico se realiza en su domicilio para evitar una internación. “El doctor viene día por medio a visitar porque no me querían internar porque tenían miedo de que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo como la otra vez dos meses internada”, afirmó. En ese mismo tramo recordó antecedentes de una internación prolongada por un problema en los bronquios. Ese antecedente fue uno de los motivos mencionados para sostener la atención fuera del hospital.

Evolución Barbieri indicó que, después de una semana, ya no tiene fiebre ni dolor de cuerpo, tampoco transpiración ni mareos. Además, dijo que dejó de “escupir sangre”, aunque todavía conserva dolor de cabeza. La mejora parcial reduce el riesgo inmediato, pero no implica el alta ni la reanudación de su actividad habitual. El seguimiento médico continuará en su casa mientras persistan síntomas y hasta que el cuadro quede estabilizado.