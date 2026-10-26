La conductora afirmó que ya no hay enfrentamientos con su ex pareja. Sostuvo que hoy pueden compartir espacios por sus hijos.

Este domingo 25 de octubre, Sabrina Rojas habló en Infama y dijo que su vínculo con Luciano Castro, con quien estuvo en pareja durante 11 años, atraviesa un momento de mayor estabilidad. La conductora lo planteó en el ciclo de América TV al referirse a la convivencia como padres de sus hijos.

“Estoy en un momento hermoso con Luciano”, aseguró Sabrina Rojas durante la entrevista, y agregó: “Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas”. La declaración se dio en un contexto en el que la propia conductora describió una relación con diferencias, pero sin enfrentamientos permanentes.

Vínculo parental Rojas explicó que entre ambos “hay veces que coincidimos y otras que no”, aunque señaló que pueden resolverlo “en una charla” o, en otros casos, atravesar momentos en los que “no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar”. También indicó que en este momento pueden compartir “algún que otro día en familia”, lo que marca un cambio respecto de etapas anteriores de mayor tensión.

Impacto en la dinámica familiar La conductora sostuvo además que Castro “está muy bien” y afirmó que eso la pone contenta. “Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos”, expresó, y vinculó ese bienestar con una estabilidad “económicamente tranquila”. La frase apunta a la dimensión familiar y material de la relación, más que a una reconciliación sentimental.

Por el momento, la declaración pública de Sabrina Rojas deja como dato principal que el vínculo con Luciano Castro se mantiene en un plano de diálogo y coordinación parental. La referencia concreta fue hecha en televisión abierta y no incluyó anuncios sobre cambios legales, familiares o patrimoniales. El punto a seguir será si esta convivencia más ordenada se sostiene en el tiempo o si vuelve a alterarse.