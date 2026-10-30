Luego de que Adabel Guerrero explicara los motivos de su separación de Martín Lamela, volvió a circular un video en el que detalló una propuesta sexual que le había planteado meses antes del final de la relación. La grabación corresponde a su paso por La noche perfecta, el programa de eltrece, emitido en enero de 2025. El material tomó relevancia en el marco de una ruptura que, según la propia bailarina, se produjo tras 17 años de vínculo y una hija en común.

La propuesta En ese programa, conducido por Sebastián Wainraich, Guerrero dijo: “Me planteo muchas cosas y fantasías que podés hacer con la pareja. Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco”. También señaló que Lamela rechazó la idea porque temía que luego ella le hiciera “una escena de celos”.

La bailarina agregó que incluso deslizó la posibilidad de llevar la relación a una pareja abierta, pero que el empresario volvió a negarse. Según su testimonio, la experiencia en Sex, la obra creada por José María Muscari, le “abrió la cabeza” y la llevó a pensar en nuevos terrenos en el plano íntimo. Esa referencia ubicó la conversación en el contexto de una búsqueda personal que, de acuerdo con lo que ella contó, no fue compartida por su entonces pareja.

La separación Tres días después del posteo de su ex, Guerrero tomó la palabra y explicó que la ruptura no respondió a una decisión repentina. “Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro. Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”, afirmó. En ese mismo mensaje, sostuvo que tuvo que hacer terapia para definir el rumbo de la relación.

La bailarina también escribió que separarse “no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte”. El dato central es que la confirmación pública de la ruptura llegó después de casi dos décadas de convivencia y en paralelo a la difusión de una entrevista previa en la que había hablado de fantasías sexuales y de los límites que encontró en su pareja. Por el momento, no trascendieron nuevos anuncios sobre la situación personal de ambos.