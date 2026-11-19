Florencia Peña fue objeto de una noticia falsa que circuló en redes sociales y que la obligó a salir a desmentirla por el alcance que tuvo entre su entorno y sus seguidores. La difusión se concentró en el hashtag #murioflorpeña, que comenzó a replicarse en las últimas horas.

El episodio se amplificó cuando el usuario identificado como @ibosttero compartió una búsqueda de Wikipedia en la que se informaba, erróneamente, que la actriz había fallecido. A partir de esa publicación, comenzaron a circular comentarios y posteos con una versión falsa sobre una supuesta muerte de la artista. La maniobra expuso cómo una pieza de desinformación puede escalar con rapidez en plataformas abiertas.

Mensajes atribuidos En ese mismo hilo, el usuario publicó frases en las que describía una supuesta causa de muerte, entre ellas: “Murió luego de presenciar el penal errado por Lautaro del Campo al último minuto de la final contra Luzu”. También difundió una captura de pantalla de una presunta conversación con la actriz, en la que se le pedía que borrara lo publicado. En ese intercambio aparecían expresiones como “Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta” y “no te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?”.

La secuencia continuó con nuevas publicaciones del mismo usuario, que luego escribió: “Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”. Más allá de la veracidad de esas capturas, el caso dejó expuesto que la información falsa se instaló en la conversación digital antes de ser desmentida. En términos prácticos, el episodio afectó la circulación de datos confiables sobre la salud y la situación personal de la actriz.

La referencia a una supuesta muerte no tuvo sustento en el material difundido y se apoyó en publicaciones de redes y en una captura de Wikipedia. El caso vuelve a mostrar el impacto de las falsas noticias cuando se replican sin verificación previa. En este tipo de episodios, el dato relevante para seguir es la eventual eliminación de los posteos y la persistencia o no de la difusión del hashtag en las próximas horas.