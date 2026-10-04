La influencer viajó a España y primero apareció en una foto caminando por la Gran Vía. Horas después se difundió un video en el que se la ve con el dirigente en un restaurante. El dato genera repercusión porque sobre Moyano continúa vigente una restricción de acercamiento.

La historia entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó este domingo un nuevo capítulo, esta vez a miles de kilómetros de Buenos Aires.

Después de que trascendiera una fotografía de la influencer en Madrid, comenzó a circular un video en el que aparentemente aparece junto al dirigente sindical en un restaurante de la capital española.

Las imágenes rápidamente volvieron a poner a la pareja en el centro de la escena, especialmente porque sobre Moyano continúa vigente una medida de restricción de acercamiento respecto de Arizaga. La Justicia ya había rechazado anteriormente pedidos para levantar esa medida.

Primero apareció la foto, después el video

La presencia de Arizaga en Madrid había comenzado a generar rumores después de que se difundiera una fotografía suya en la Gran Vía.

La joven aparece con una remera blanca y un pantalón rosa pastel. Poco después surgió un nuevo video en el que luce la misma ropa y se la observa sentada en un restaurante junto a quien sería Moyano.

La secuencia alimentó las versiones sobre un encuentro entre ambos, aunque las circunstancias exactas del supuesto encuentro todavía no fueron confirmadas oficialmente. Medios nacionales difundieron las imágenes y remarcaron que la situación podría tener implicancias por la restricción judicial vigente.

🚨🇦🇷 | MOYANO ROMPIÓ LA PERIMETRAL: Facundo Moyano, que criticó a La Derecha Diario por exponer su caso, fue visto con Candela Arizaga en un restaurante de Madrid, pese a la restricción de 300 metros y la prohibición de contacto. https://t.co/TOfOVJlBB5 — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 4, 2026





Una relación atravesada por denuncias y medidas judiciales

El nuevo episodio aparece en medio de una causa que investiga a Moyano por hechos vinculados a lesiones leves agravadas y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género, según información judicial publicada por medios nacionales.

La situación tuvo además varios giros durante las últimas semanas.

Moyano y Arizaga habían pedido que se levantara la prohibición de acercamiento para poder volver a verse. Sin embargo, la medida se mantuvo mientras avanza la investigación.

También investigan un posible encuentro en Buenos Aires

El supuesto encuentro en Madrid se suma a otro elemento que ya estaba bajo análisis de la Justicia.

Un peritaje realizado sobre los teléfonos de ambos determinó que registraron conexiones con antenas ubicadas en las inmediaciones de un apart hotel porteño durante períodos coincidentes de septiembre.

La Fiscalía busca determinar si esa coincidencia estuvo relacionada con un encuentro entre ambos pese a la restricción vigente.

Ahora, las imágenes difundidas desde Madrid vuelven a poner la relación entre Moyano y Arizaga bajo la lupa.

Por el momento, el video es el nuevo capítulo de una historia que combina romance, exposición mediática y una investigación judicial que todavía sigue abierta.