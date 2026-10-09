El sindicalista compartió fotos con Candela Arizaga y una frase de amor en Instagram. La publicación fue replicada por ambos y tiene los comentarios desactivados.

Facundo Moyano confirmó su reconciliación con Candela Arizaga a través de una producción de fotos publicada desde Madrid. El sindicalista difundió imágenes junto a la modelo en las que ambos aparecen en una escena de cercanía y complicidad. La publicación fue replicada por las dos cuentas y los comentarios quedaron desactivados.

Entre las fotos difundidas, una de las postales mostró el regalo que Moyano le hizo a su pareja: un collar guardado en una caja de terciopelo. En otra imagen se los ve a punto de besarse, con el mar de fondo y un paisaje costero detrás. La serie de imágenes funcionó como la confirmación pública del vínculo luego de un período sin anuncios formales sobre la relación.

En la producción, Moyano vistió una camisa blanca y una bermuda del mismo tono, mientras que Arizaga llevó un vestido celeste claro. El posteo estuvo acompañado por una frase textual del sindicalista en Instagram: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”. La cita fue el elemento más explícito de la publicación para presentar la reconciliación.

La difusión en redes dejó además un dato operativo: el contenido fue compartido entre ambas cuentas, pero sin habilitar respuestas de terceros. En ese formato, la pareja eligió una comunicación directa y sin mediaciones para exponer la novedad. La publicación quedó como el registro más reciente sobre el estado del vínculo entre ambos.