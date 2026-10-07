El cantautor falleció este miércoles 7 de octubre tras permanecer internado en el Hospital Italiano. No se informó la causa específica del deceso.

El cantautor Piero De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años en la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron fuentes allegadas a la familia. El artista estaba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano. No se difundieron partes médicos detallados sobre la causa específica de su muerte.

Antecedentes de salud

El texto difundido sobre su fallecimiento señala que Piero venía atravesando inconvenientes de salud en el último tiempo. También recuerda un antecedente de infección respiratoria grave que en 2023 ya había derivado en una internación prolongada. Ese dato explica el contexto sanitario en el que se produjo su muerte, aunque no permite establecer una causa única del deceso.

Trayectoria artística

Nacido en Italia en 1945 y radicado en Argentina desde muy pequeño, construyó una carrera de más de medio siglo. Su obra combinó canción de protesta, rock incipiente y balada social, con presencia sostenida en el repertorio popular de habla hispana. Entre sus temas más difundidos se mencionan “Mi viejo”, “Para delinares”, “Que se vayan ellos” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

Proyección y censura

Según el material original, el contenido social de sus letras y su compromiso político derivaron en censura y en su exilio en España a fines de la década de 1970. Con el retorno de la democracia en 1983, regresó al país y volvió a presentarse en recitales multitudinarios. También se le atribuyen iniciativas solidarias y pacifistas en Colombia y otros países de la región.

Lo que sigue

La noticia de su muerte generó expresiones de despedida en el ámbito cultural y entre sus seguidores. Hasta el momento, no se informaron nuevos datos oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que la referencia disponible continúa siendo su internación previa en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.