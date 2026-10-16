El exfutbolista continúa bajo internación desde el 26 de septiembre tras un derrame pleural. Los médicos evalúan una evolución favorable y un posible alta en los próximos días.

Daniel Osvaldo continúa internado desde el 26 de septiembre y, en las últimas horas, fue sometido a una nueva intervención quirúrgica por el cuadro que derivó en terapia intensiva a partir de un derrame pleural. La información fue difundida por la periodista Luciana Rubinska en Infobae, que señaló que el exfutbolista y actual cantante “tuvo una evolución después de su última operación”.

Origen del cuadro Según lo informado, la internación se produjo por una bacteria que ingresó al organismo a través de una caries mal curada, lo que desencadenó un proceso infeccioso que afectó uno de sus pulmones. Rubinska agregó que los médicos describieron un escenario de riesgo elevado y que “si no hubiese sido deportista no contaba la historia, hasta ese punto llegó”, de acuerdo con el parte transmitido por la periodista.

La última intervención Durante el último fin de semana, Osvaldo volvió a pasar por el quirófano para drenar el pus acumulado en el pulmón y retirar restos de la infección. La periodista explicó que “le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí” y que la operación era necesaria “para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón”. Esa instancia formó parte del tratamiento médico para contener la infección y acompañar la recuperación.

Evolución clínica De acuerdo con el mismo reporte, el exfutbolista está “muy bien de ánimo”, acompañado por su entorno y con una recuperación que avanza de manera favorable. También se indicó que de a poco le van retirando los tubos conectados al pulmón, en una internación que ya lleva tres semanas desde el primer ingreso. Esa evolución es el dato central para seguir de cerca en los próximos días, porque condiciona la continuidad del tratamiento y la eventual externación.

Próximos pasos Por el momento, Daniel Osvaldo seguirá internado bajo control médico. Según lo informado, podría recibir el alta definitiva en los próximos días si no surgen complicaciones, aunque esa definición dependerá de la evolución clínica y de la respuesta final al tratamiento.