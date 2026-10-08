El músico sigue internado en terapia intermedia. Espera pasar a una habitación común mientras le hacen estudios para descartar otros factores.

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intermedia tras una infección grave que comprometió principalmente su pulmón derecho. El cuadro obligó primero a su paso por terapia intensiva y luego a un área de menor complejidad, mientras continúa bajo medicación y control clínico.

En una entrevista con Infobae Al Amanecer, el músico sostuvo que el origen habría sido una caries no tratada a tiempo, que derivó en una infección dental y más tarde en la afección pulmonar. La secuencia expuesta por el propio Osvaldo sigue siendo evaluada por el equipo médico, que mantiene estudios y cultivos para determinar si existió otro factor asociado.

Antecedentes del cuadro Osvaldo explicó que, en un primer momento, interpretó los síntomas como dolores musculares y por eso demoró la consulta. También señaló que los médicos le indicaron que su estado físico previo incidió en la evolución, y que la actividad física realizada durante buena parte de su vida habría ayudado a su organismo a atravesar la infección.

Durante la internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada y, según el propio músico, desde entonces mostró una evolución favorable. Además, dijo que tenía las defensas bajas al momento de enfrentar la enfermedad, una condición que habría contribuido al agravamiento del cuadro, aunque esa relación sigue sujeta a evaluación médica.

Recuperación en curso Osvaldo afirmó que se siente mejor y que espera pasar a una habitación común en los próximos días. También contó que dejó de fumar durante la internación, al señalar: “No estoy fumando desde hace dos semanas” y “No pienso fumar nunca más”.

El músico agregó que duerme mejor y recuperó la capacidad de percibir olores, además de decir: “Por suerte me siento bien y cada día mejor”. Por el momento, la evolución clínica y los resultados de los análisis pendientes definirán si puede dejar terapia intermedia y cuándo recibiría el alta para continuar la recuperación fuera del sanatorio.