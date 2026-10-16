La periodista Inahia Castro afirmó a Cadena 3 que será la primera secuela directa de una telenovela en Brasil . El proyecto reaviva el interés por una ficción que en 2012 reunió a cerca de 50 millones de espectadores.

La periodista brasileña Inahia Castro señaló este jueves a la noche en diálogo con Cadena 3 que la segunda parte de Avenida Brasil representa un antecedente inédito en la televisión de Brasil, porque será la primera telenovela con secuela directa y elenco original. La observación se apoya en el peso que tuvo la primera entrega, emitida en 2012, y en la expectativa que genera su continuidad. El dato importa porque se trata de una producción que vuelve a poner en circulación una marca televisiva de gran reconocimiento regional.

Castro recordó que el final de la primera versión paralizó a Brasil y reunió a cerca de 50 millones de espectadores frente a la pantalla. También indicó que la tira tuvo una repercusión masiva en Argentina. Ese antecedente explica por qué el anuncio de una secuela excede el interés de la industria audiovisual y se proyecta sobre la audiencia de otros mercados de la región.

Claves del éxito original

Al analizar las razones de ese impacto, la periodista sostuvo que la historia logró conectar con la identidad cultural brasileña al situarse en la periferia de Río de Janeiro. Además, destacó la construcción de tramas dinámicas y personajes complejos por parte del autor João Emanuel Carneiro. Según su descripción, esa combinación mantuvo al público en vilo todas las noches a las 21, en el horario central de la televisión brasileña.

Un formato bajo nuevas condiciones

Sobre el nuevo lanzamiento, Castro remarcó que se trata de una secuela directa con el elenco original, y no de una adaptación o versión modificada. Señaló que existe curiosidad por saber cómo se retomará el argumento años después y de qué manera evolucionaron los personajes. Al mismo tiempo, advirtió que la producción deberá adaptarse a hábitos de consumo distintos, porque las nuevas generaciones ven menos televisión tradicional.

En ese marco, explicó que la estrategia publicitaria dependerá en buena medida de las redes sociales y de los recortes digitales para atraer al público joven, mientras la ficción procura reflejar la realidad social y política actual del país. También consideró que toda continuidad enfrenta la comparación con la obra original, aunque afirmó que el equipo cuenta con capacidad para convertir esta etapa en un nuevo suceso. La reemisión actual de la primera temporada en la televisión brasileña buscará, según dijo, reactivar el interés de los seguidores y sumar nuevas audiencias antes del estreno esperado.