El periodista confirmó que la boda está en los planes, aunque no será de inmediato. Dijo que busca un momento especial para hacer la propuesta.

Rolando Barbano confirmó que proyecta casarse con Marina Calabró en el futuro y señaló que todavía piensa cómo hacer la propuesta. El comentario surgió después de rumores generados por una publicación en X de Gabriel Oliveri, director de marketing y comunicación del Four Seasons Buenos Aires.

Oliveri había escrito: “Rolo, ¿hubo pedido de mano? ¡Ya tienen lugar para casarse!”, en referencia a una salida de la pareja en el hotel. Aunque su cuenta está en modo privado, el mensaje circuló entre seguidores y derivó en consultas periodísticas sobre una eventual boda. En ese contexto, Marina Calabró desestimó que hubiera existido una propuesta formal y sostuvo que el tema es conversado entre ambos.

“Vi que puso Gabi Oliveri algo del casorio... pero son todos los delirios de él”, dijo la conductora de Primicias Ya (América TV). También afirmó: “No hubo propuesta, pero ya nos sorprenderemos. Siempre lo charlamos, pero por ahora no hay nada”. La respuesta ubicó el asunto en el plano de una definición futura y no de un anuncio inmediato.

La postura de Barbano fue más precisa respecto del horizonte de la pareja. “Tenemos en plan de casarnos, pero no ya. Todavía no hubo propuesta. Gabi casi que ofreció el hotel para la fiesta, así que si ya tenemos el salón... vamos viendo”, expresó en diálogo con Juan Manuel Martínez. Luego agregó: “Yo me quiero casar con Marina y ella me dijo que sí, pero hasta que uno no hace la pregunta...”.

El periodista también explicó que viene pensando la forma de concretar ese paso. “Vengo pensando en la propuesta, lo estoy trabajando para encontrar el momento. Me gustaría que sea algo especial y sorprenderla”, afirmó. En paralelo, marcó una condición práctica para ese proyecto: “Nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir, que por ahora eso es un obstáculo”.

De ese modo, la definición pública quedó acotada a una intención y no a una fecha. Por el momento, no hay pedido formal ni cronograma confirmado, y la propia pareja ubicó el casamiento como una posibilidad a futuro condicionada por la convivencia.