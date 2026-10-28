El dato fue dicho por Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. Según esa versión, el actor comenzó a frecuentar a una mujer vinculada a la televisión.

El actor Luciano Castro habría iniciado una nueva relación sentimental a poco de separarse de Griselda Siciliani, según una versión difundida en televisión. La información fue dada por el periodista Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria, conducido por Moria Casán.

De acuerdo con lo relatado al aire, la mujer sería de perfil bajo y vinculada al medio televisivo. Méndez sostuvo que el vínculo comenzó en Mar del Plata, poco tiempo después de la ruptura con Siciliani, aunque no reveló su identidad.

La versión en televisión

Durante la emisión, el panelista afirmó que el actor “no se encuentra solo” mientras transita el proceso posterior a la separación. También señaló que la relación incluiría visitas, encuentros y charlas, sin aportar otros elementos de verificación sobre la supuesta pareja.

En el mismo programa, Moria Casán atribuyó al actor un proceso de “recuperación” y “resiliencia”, al referirse a su presente personal. La conductora dijo que mantiene un vínculo cercano con Castro y que en distintas oportunidades lo llamó para saber cómo seguía, además de mencionar que él le compartió imágenes sobre sus avances personales.

Tras esas intervenciones, el intercambio derivó en comentarios del panel sobre la vida afectiva del intérprete. Fernanda Callejón destacó la disposición de Castro a reconocer errores del pasado, mientras que Amalia Guiñazú intervino con una frase sobre los duelos sentimentales. La información central, sin embargo, quedó limitada a la versión difundida por Méndez en el ciclo televisivo.

Hasta el momento, el dato permanece como una versión periodística surgida en televisión y no hubo confirmación pública de parte del actor sobre la identidad de la supuesta nueva pareja. El punto a seguir es si Luciano Castro o su entorno realizan alguna aclaración posterior sobre esa información.