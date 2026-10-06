El conductor sostuvo que la ruptura se produjo tras meses de distanciamiento. También mencionó una nueva relación de Sánchez, sin confirmación directa de la bailarina.

Ángel de Brito afirmó en Bondi Live que Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada atravesaron una separación luego de 16 años de relación y un hijo en común, Valentín. Según el conductor, la decisión se vincula con un proceso de distanciamiento que venía de meses atrás. La información fue difundida en su ciclo Ángel Responde y luego retomada en LAM.

La versión del conductor indicó que existía una discusión sobre cómo comunicar la ruptura y que, en un momento, Prada habría decidido hacerla pública. De acuerdo con su relato, él “quisiera seguir con Lourdes” y “sigue enamorado”, mientras que Sánchez habría sostenido lo contrario. De Brito también señaló que la bailarina le dijo: “yo quería separarme hace rato. No estoy triste, solo me importa mi hijo”.

Antecedentes y contexto Según la reconstrucción difundida por Ángel de Brito, “hasta este año todo estaba bien”, pero hace unos meses Sánchez le habría expresado a Prada que no quería continuar en pareja. El conductor agregó que, para ella, él no habría aceptado esa definición. En esa línea, sostuvo que el productor entendía que todavía había margen para recomponer el vínculo, mientras que ella habría dado por cerrada la relación.

Otro vínculo mencionado El conductor también afirmó que Lourdes Sánchez mantendría una relación con Fran Liotta, a quien describió como “un chico de Corrientes que tiene 27 años”, desde hace cuatro meses. De Brito dijo además que el vínculo habría comenzado a partir del departamento en el que vive la bailarina en esa provincia. Sobre ese punto, la información provino de su testimonio en televisión y no hubo confirmación pública adicional en el material difundido.

La mudanza de la actividad a Corrientes En LAM, el periodista vinculó el distanciamiento con el hecho de que Sánchez pasó a ser directora del Instituto de Cultura de Corrientes, lo que la llevó a permanecer más tiempo en esa provincia, mientras Prada continuó en Buenos Aires con su hijo de 10 años. En el cierre de su contacto con De Brito, Sánchez habría dicho que no estaba triste, sino preocupada por Valentín, y que el amor “se apagó hace tiempo”. El dato relevante a seguir es si alguno de los protagonistas amplía públicamente esa versión en los próximos días.