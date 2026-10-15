La primera edición de los premios de APTRA se realizó el 14 de octubre en el Teatro Porteño . Hubo múltiples reconocimientos para Abel Pintos , María Becerra y Charly García .

La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 se realizó este miércoles 14 de octubre en el Teatro Porteño, con organización de APTRA y transmisión por Canal 9. La ceremonia dejó como principales ganadores a Abel Pintos, que obtuvo el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor Artista Masculino, y a María Becerra, que fue la más nominada y la más premiada de la noche. La conducción central estuvo a cargo de Edith Hermida y Hernán Drago, mientras que la alfombra roja fue presentada por Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.

Premios principales La distinción a María Becerra incluyó Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo por Quimera Show 360° en River. Además, recibió una mención especial por su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026. Lali, que no asistió a la ceremonia, ganó Mejor Artista Pop y Mejor Colaboración por “Loco un poco”, junto con Turf. En tanto, Charly García obtuvo Mejor Artista Rock/Alternativo y el reconocimiento “Leyenda de Leyendas”.

Reconocimientos y homenajes La gala incluyó presentaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. También hubo distinciones para Palito Ortega en Música Popular, Patricia Sosa en Melódico/Pop, La Mona Jiménez en Tropical/Cuarteto y Juanse en Rock. Pimpinela recibió el Martín Fierro de Platino y Alejandro Lerner obtuvo el reconocimiento a Trayectoria y Música. En memoria de Luis Alberto Spinetta, subieron a recibir la mención su hija Catarina y su nieto Benicio, y también se rindió homenaje a Leo Dan, Miguel Zavaleta, Ricardo Soulé, Piero de Benedictis y el Indio Solari.

La palabra de Charly García La distinción más resonante de la noche fue para Charly García, que además de ganar su categoría recibió el premio especial “Leyenda de leyendas”. El músico agradeció mediante un mensaje grabado: “Como dicen todos, gracias APTRA por este reconocimiento. Nunca pensé que iba a ganar un Martín Fierro. Saludos a todos los músicos y músicas de este bendito país. Say No More”. La frase quedó como el cierre institucional de una premiación que buscó ordenar, en una sola ceremonia, los principales reconocimientos de la música argentina.

Listado y alcance Entre los ganadores también figuraron Luck Ra y Miranda! por Mejor Canción con “Tu misterioso alguien”, Turf como Mejor Grupo/Banda, L-Gante en el rubro urbano, Soledad Pastorutti en folclore y Ulises Bueno en cuarteto. La nómina incluyó además premios para Big One como productor musical, Marcelo Figoli como manager artístico y Javier Zúcker como artista DJ. La próxima referencia relevante será el seguimiento de la continuidad de estos premios y su consolidación como instancia de reconocimiento sectorial dentro de la industria musical argentina.