La música argentina tuvo su propia noche de premiación con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, una ceremonia que reunió a artistas de distintas generaciones y géneros en el teatro Tango Porteño, ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a referentes de la industria y también puso en escena a nuevas figuras. Uno de los momentos destacados fue la entrega de la estatuilla de Oro a Abel Pintos, quien además recibió el premio a Mejor Artista Masculino y se convirtió en el gran ganador de la noche.
La gala también estuvo marcada por los homenajes a grandes nombres de la música nacional, entre ellos Charly García, Luis Alberto Spinetta y Los Palmeras, artistas que dejaron una huella en distintos géneros y generaciones.
En el escenario, las presentaciones musicales aportaron ritmo y variedad a la ceremonia. Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga y Ángela Leiva fueron algunos de los artistas que formaron parte de la noche.
Con esta primera edición, los Martín Fierro de la Música sumaron una nueva celebración al calendario del espectáculo argentino, con una propuesta dedicada exclusivamente a reconocer el trabajo y la trayectoria de quienes forman parte de la industria musical.
Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música 2026
Martín Fierro de Oro
- Abel Pintos
Mejor Canción
- Cazzu: “Con Otra”
- María Becerra y Paulo Londra: “Ramen para Dos”
- Luck Ra & Miranda!: “Tu Misterioso Alguien” (Cuarteto)
- Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles: “Tu Jardin con Enanitos”
Mejor Álbum
- Milo J: La Vida Era Más Corta
- María Becerra: Quimera
- Cazzu: Latinaje
- Ca7riel & Paco Amoroso: Papota
- Lali: No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra & Wisin: “Flashbacks Crossover #9″
- Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal: “La Peligrosa”
- Renzo Ed, la Joaqui, Salastkbron y Elaggume: “Colocártelo Remix”
- Lauta: Amigo de Artista: Q’ Lokura: “Puñaladas”
- Desakta2: Luck Ra: “Ya Sufrí por Amor”
- Emilia, Tini & Nicki Nicole: “Blackout”
- Turf & Lali - “Loco un Poco”
Mejor Artista Femenina
- María Becerra
- Lali
- Tini
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
- Angela Leiva
Mejor Artista Masculino
- Milo J
- Coti Sorokin
- Dillom
- Emanero
- Abel Pintos
- Axel
- Fito Páez
- Dante Spinetta
Mejor Grupo: Banda
- Airbag
- Babasónicos
- Divididos
- El Mato a un Policía Motorizado
- Turf
- Los Pericos
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculina
- Roze
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
- Ser
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow
- 143leti
- Mery Granados
- Candu Dominguez
- Valentina Olguin
- Juana Rozas
Mejor Artista Pop
- Lali
- María Becerra
- Yami Safdie
- Tiago Pzk
- Zoe Gotusso
- Ángela Torres
- Tini
- Emilia
Mejor Artista de Rock Alternativo
- Fito Páez
- El Plan de la Mariposa
- Andrés Calamaro
- Charly García
- Los Piojos
- Babasónicos
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
- Milo J
- Trueno
- Dante Spinetta
- Nicki Nicole
- J Rei
- Duki
- L-Gante
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor show en vivo
- María Becerra: Quimera: Show 360° en River
- Tini: Futttura
- Lali: Lali Tour 2025
- Airbag: El Club de la Pelea
- La K’onga: Cuartetour
- Un Poco de Ruido: La Zapada Mas Grande del Mundo
- Q’ Lokura: Q’ Lokura en Vivo
- Emanero: El Último Sinverguenza Tour
Mejor Productor/a Musical
- Big One
- Evlay
- Bzrp
- Tatool
- Tote
- Nico Cotton
- Mauro de Tommaso
- Oscar Mediavilla
Mejor Grupo o Banda de Música Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y la M
- Ráfaga
- La K’onga
- Q’ Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
- Ke Personajes
Mejor Artista de Música Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Daniel Agostini
- Ulises Bueno
- Nico Mattioli
Mejor Artista de Música Tropical Femenino
- Angela Leiva
- Dalila
- Eugenia Quevedo
- Karina
Mejor Artista de Tango
- Jorge Vázquez
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amiconi
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
- Lam
- Telenueve: Noticiero
- Gran Hermano
- Morfi, Todos a la mesa
Mejor Concepto Visual
- María Becerra
- Ca7riel & Paco Amoroso
- Cazzu
- Tini
- Lali
- Dillom
- Emanero
Mejor Artista Cuarteto
- Luck Ra
- Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos
- Ulises Bueno
- Valentina Márquez
- Simón Aguirre
Mejor Artista Melódico
- Benjamín Amadeo
- Lola Cobach
- Matías Napoli
- Ramiro San Honorio
- Javier Caumont
Mejor Banda Cuarteto
- Desakta2
- La K’onga
- Q’ Lokura
- Eugenia Quevedo