La ceremonia organizada por APTRA reunió a figuras consagradas y nuevos talentos en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La gala incluyó homenajes a grandes referentes de la música nacional y shows de Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga y Ángela Leiva.

La música argentina tuvo su propia noche de premiación con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, una ceremonia que reunió a artistas de distintas generaciones y géneros en el teatro Tango Porteño, ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a referentes de la industria y también puso en escena a nuevas figuras. Uno de los momentos destacados fue la entrega de la estatuilla de Oro a Abel Pintos, quien además recibió el premio a Mejor Artista Masculino y se convirtió en el gran ganador de la noche.

La gala también estuvo marcada por los homenajes a grandes nombres de la música nacional, entre ellos Charly García, Luis Alberto Spinetta y Los Palmeras, artistas que dejaron una huella en distintos géneros y generaciones.

En el escenario, las presentaciones musicales aportaron ritmo y variedad a la ceremonia. Bandana, Emanero, Eugenia Quevedo, Ráfaga y Ángela Leiva fueron algunos de los artistas que formaron parte de la noche.

Con esta primera edición, los Martín Fierro de la Música sumaron una nueva celebración al calendario del espectáculo argentino, con una propuesta dedicada exclusivamente a reconocer el trabajo y la trayectoria de quienes forman parte de la industria musical.

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música 2026

Martín Fierro de Oro

Abel Pintos

Mejor Canción

Cazzu: “Con Otra”

María Becerra y Paulo Londra: “Ramen para Dos”

Luck Ra & Miranda!: “Tu Misterioso Alguien” (Cuarteto)

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles: “Tu Jardin con Enanitos”

Mejor Álbum

Milo J: La Vida Era Más Corta

María Becerra: Quimera

Cazzu: Latinaje

Ca7riel & Paco Amoroso: Papota

Lali: No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra & Wisin: “Flashbacks Crossover #9″

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal: “La Peligrosa”

Renzo Ed, la Joaqui, Salastkbron y Elaggume: “Colocártelo Remix”

Lauta: Amigo de Artista: Q’ Lokura: “Puñaladas”

Desakta2: Luck Ra: “Ya Sufrí por Amor”

Emilia, Tini & Nicki Nicole: “Blackout”

Turf & Lali - “Loco un Poco”

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Lali

Tini

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Angela Leiva

Mejor Artista Masculino

Milo J

Coti Sorokin

Dillom

Emanero

Abel Pintos

Axel

Fito Páez

Dante Spinetta